نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية الوطنية 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة ، هي أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، التي تقدم الدعم للأسر السعودية الفقيرة ومحدودة الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والشيوخ من كبار السن، وأصحاب العجز الكلي، والعجز الجزئي، والأرامل، والمطلقات، وتمنح المساعدات المقطوعة لتحسين الأوضاع المادية والاقتصادية للأسر الغير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية،

ويتم صرف المقطوعة من خلال الضمان الاجتماعي الذي يقوم بعمل دراسة حالة على كل الحالات المتقدمة، واختيار الحالات الأكثر احتياجاً، وتنطبق عليهم شروط الاختيار، حيث يتم الاختيار بكل موضوعية وشفافية، دون التحيز لأحد، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بشرح طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة، وشروط الحصول على الإعانات المقطوعة، ويستطيع أي شخص التقديم من خلال رابط المساعدة المقطوعة.

الفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة السعودية

المواطنين السعوديين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي. العجزة من المواطنين أصحاب العجز الكلي أو الجزئي، وغير قادرين عن العمل وليس لديهم أي مصدر رزق ثابت. الأرامل الذين يعولون أطفال وليس لديهم راتب شهري ثابت. المهجورات ولا يعرفن أماكن تواجد الزوج. المطلقات ولديهم أطفال ولا يوجد من يعولهم.

خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة

قيام المتقدم بإعداد مستخدم جديد من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. قيام الشخص الذي يرغب في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي بتسجيل رقم الهوية الوطنية.

بتسجيل رقم الهوية الوطنية. القيام بتسجيل تاريخ الميلاد.

قيام المتقدم بتسجيل رقم الهاتف المحمول مع تأكيد الرقم.

تسجيل الرقم السري مع تأكيده.

قيام المستفيد بتسجيل رمز التحقق البشري.

القيام بالضغط على أيقونة التعهد الموجودة أسفل الصفحة، ثم الضغط على أيقونة التسجيل.

القيام بتسجيل الرمز الذي تم ارساله على الهاتف المحمول وتأكيده.

سوف تظهر بعد ذلك جميع البيانات المطلوبة.

قيام المستفيد بتسجيل كل الأماكن الفارغة في طلب التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة .

. القيام بتسجيل الاسم كاملاً، وتسجيل العنوان، والوظيفة، والمستوى التعليمي، والجنس، والمقدرة على العمل، والدخل الشهري، والسن.

القيام بتسجيل بيانات السكن بشكل واضح وتفصيلي، وتسجيل العنوان البريدي، والمدينة، والحي، والشارع، وتسجيل رقم الهاتف، وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، ورقم تليفون أخر إن وجد.

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة