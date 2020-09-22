نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الراجحي للقروض الشخصية.. احسب قيمة التمويل والقسط الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحاسبة الإلكترونية لقروض مصرف الراجحي من الأدوات الإلكترونية التي تم توفيرها من قبل مصرف الراجحي بجميع الفروع داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعمل الراجحي علي توفير الراحة لجميع العملاء الراغبين في حساب قيمة القرض قبل الحصول عليه، ويتم حساب مبلغ القرض بالإضافة الي حساب مبلغ القسط الشهري الذي سيتم دفعه، وتتوافر حاسبة الراجحي الإلكترونية مجاناً لجميع العملاء السعوديين والوافدين سواء عملاء حاليين أو عملاء غير تابعين لمصرف الراجحي، وقد أشتهر مصرف الراجحي بتقديم قروض شخصية مميزة تناسب جميع المواطنين سواء مواطنين أو وافدين أو متقاعدين، بالإضافة الي تقديم القروض الشخصية بتكافل الشريعة الإسلامية، ويمكن من خلال حاسبة الراجحي حساب قيمة التمويل المالي بالإضافة الي حساب قيمة التمويل العقاري في حالة رغبة كل شخص.

خدمات مصرف الراجحي الإلكترونية

يوفر مصرف الراجحي العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتعد هذه الخدمات مجانية الاستخدام دون رسوم أو أشتراك خاص للاستخدام، ومن الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الراجحي لعملائه:

توفير حاسبة إلكترونية للقروض الشخصية والقروض العقارية.

تقديم طلب إلكتروني للحصول علي قرض شخصي إلكترونياً.

توفير حسابات تميز مخصصة لعدد من العملاء المتميزين ويتم التقديم عليها إلكترونياً.

توفير خدمة التحويل المالي إلكترونياً داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

تقديم طلب إلكتروني للتأمين علي السيارات من مصرف الراجحي.

طريقة حساب قيمة القرض وقيمة القسط الشهري للمواطن والوافد