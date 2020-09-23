نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض بنده وكارفور بمناسبة اليوم الوطني السعودي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل وأهم عروض بنده وكارفور اليوم الوطني السعودي ، بالتزامن مع بداية اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية وفرت العديد من الماركات المعروفة داخل أراضي السعودية العديد من التنزيلات والعروض، حيث شملت الغذائيات والكهربائيات والمركبات وغيرها العديد من الأشياء الهامة والمستهلكة، وفي هذا الخصوص قمنا بتوفير عروض أهم الماركات وهي كارفور السعودية وعروض بنده اليوم الوطني 1442.

اليوم الوطني والاحتفالات الخاص به

يحتفل المواطنون السعوديون بهذا اليوم سنويا وبالتحديد من كل يوم 23 إيلول سبتمبر، ويعود هذا اليوم المقدس بالنسبة للمواطنين السعوديين إلى يوم توحيد أراضي المملكة وتغيير اسمها من قبل الملك عبد العزيز، بعد أن أصدر أمر ملكي بتغيير الاسم وتوحيد أراضي المملكة ومنذ عام 2005 أعلن الملك عبد الله من خلال مرسوم ملكي عن اعتبار يوم 23 سبتمبر يوم عطلة رسمية في جميع مدن ومحافظات المملكة، وفيما يخص عطلة هذا العام فقد وصلت إلى أربعة أيام ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى يوم السبت القادم، وتخلل قدوم عيد اليوم الوطني السعودي العديد من التنزيلات والعروض في بنده وكارفور وغيرها والتي سنتعرف عليها بين السطور القادمة.

إليكم عروض بنده السعودية بمناسبة اليوم الوطني 1442

وجاءت عروض بنده السعودية بمناسبة اليوم الوطني، حيث شملت المنتجات والمواد الغذائية وتنزيلات ستيك السلمون، حيث تم توفيره بسعر 50 ريال سعودي عن كل كيلوغرام، كما شمل المفروم البقري بتخفيض جيد ووصل سعره بعد التخفيض 24 ريال سعودي عن كل كيلو غرام وبالمجيء إلى المنتجات والآلات الكهربائية فقد شملت التخفيضات كولر مياه جيباس، حيث يحتوي على حافظة ويبلغ سعرها 290 ريال سعودي، بعد أن كانت قبل التخفيض 459 ريال سعودي، وقد تشمل التخفيضات أيضا الغسالات والمكانس الكهربائية، بالإضافة إلى الثلاجات وبعض الأدوات الكهربائية الأخرى.

عروض السيارات بمناسبة اليوم الوطني في المملكة

قام معرض عودة للمركبات والسيارات في المملكة بتوفير تخفيضات بمناسبة اليوم الوطني، وشملت هذه التخفيضات مركبه تويوتا يارس، على أن يكون القسط الشهرى يبدأ من 718 ريال سعودي، كما أنه لن يشمل أي دفعة أولى أو فوائد مضافة على قيمة المركبة

وفيما يخص معرض توكيلات فقد قام بتوفير العديد من العروض والتي شملت عربات هافال، ويكون ذلك بدفع نصف قيمة العربة فورا وبعد سنتين يتم دفع ما تبقى من قيمة العقار، على أن يكون الدفع بدون مرابحة

شركة معرض الفلاح للسيارات: قامت بتنزيل العديد من العروض على مركبات نيسان و شيفروليه عن طريق نظام الأقساط بدون مرابحة ورسوم إدارية

قامت شركة إنفينيتي بتنزيل العديد من العروض التي شملت سيارات qx80 بسعر 306.800 ريال فقط، بعد أن كانت قبل الخصم يبلغ سعرها 310 آلاف ريال سعودي.

إليكم عروض كارفور السعودية بمناسبة حلول اليوم الوطني السعودي وبعض العروض الأول

قامت كارفور السعودية بتنزيل العديد من العروض الجيدة جدا، والتي وصلت الخصومات فيها إلى 50% في العديد من المنتجات، وقد شملت الأدوات المنزلية والأثاث وعروض شركات الطيران، كما قامت صيدلية العقابي بتنزيل خصم يصل حوالي 50%، بالإضافة لألعاب الأطفال فضلا عن مهرجان الأغذية التابع لـ كارفور السعودية، وبعض التخفيضات من قبل متجر اللهيب والذي وصل إلى أكثر من 60% على ملحقات الأجهزة الذكية وبعض العروض الأخرى.