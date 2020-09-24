نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقطوعة الضمان 1442 || لينك مباشر للاستعلام عن المساعدة المقطوعة بموقع وزارة العمل mlsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 يبحث عليها العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي، فخلال هذه الأيام ينتظر المواطنون إيداع دفعة المساعدة المقطوعة بعد أن تأخر صرفها عدة أيام، وقد طمأنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع المستفيدين من صرف مقطوعة الضمان سيكون خلال أيام ولا داعي للقلق بشأن الصرف، ويتم صرف مقطوعة الضمان لسد احتياجات الأسر التي تعاني من مشاكل مادية ومساندة الأسر الأقل دخلاً، ويتم صرف مقطوعة الضمان كأحد البرامج التنموية لدعم المواطن السعودي، بسبب ما تقوم به المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية في جميع المجالات، لذلك تقف المملكة بجوار مواطنيها من خلال عدة برامج لمساعدة المواطنين نقدياً مثل برنامج حساب المواطن، برنامج منصة سلفة، وأخر هذه البرامج هي المساعدة المقطوعة، ويتم صرف المساعدات النقدية وفق توافر بعض الشروط الخاصة لجميع المستفيدين.

صرف المساعدة المقطوعة بشروط محددة من وزارة العمل 1442

تصرف مقطوعة الضمان للشخص السعودي فقط دون صرفها لأي جنسيات أخري.

ألا يقل عمر المستفيد من المساعدة عن 35 عام.

الأولوية للحالات التي تعاني من قلة الراتب الشهري وللأسر الأكثر فقراً والأسر التي ليس لها عائل.

تصرف المساعدة المقطوعة للأرامل، والأسر التي لها عائل مسجون.

أن لا يمتلك المستفيد سجل تجارى باسمه الشخصي.

التقديم علي مقطوعة الضمان إلكترونياً لجميع الأسر داخل المملكة

تسمح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة لجميع الأسر المقيمة بالمملكة والتي تنطبق عليها شروط الأسر الضعيفة والأقل دخلاً بالمملكة، أن تقوم بالتسجيل في مقطوعة الضمان من أجل صرفها لمواجهة أعباء الحياة وذلك في المواعيد التي تحددها الوزارة.

وتسطيع أي أسرة أن تقوم بالتسجيل بمقطوعة الضمان عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية مثل، تسجيل رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، والاسم، وتوضيح الحالة الاجتماعية والتعليمية لرب الأسرة، وتوضيح الدخل الشهري لجمالي عدد أفراد الأسرة.

كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 بالمملكة

أسباب تأخير صرف المساعدة المقطوعة 1442

نوهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن سبب التأخير في صرف المساعدة المقطوعة يرجع إلى قيام الوزارة بالكشف والتأكد من الأسر التي تحتاج فعلياً للمقطوعة، حتي يصل دعم المساعدة المقطوعة لمن يستحقه، وانه يجب علي كل شخص أن يقوم بالتقديم للحصول علي المساعدة المقطوعة إلا إذا كان متأكداً من احقيته لصرف مقطوعة الضمان، حيث لا يتم الصرف من قبل وزارة الموارد البشرية إلا بعد توافر شروط الصرف المحددة من قبل الوزارة.