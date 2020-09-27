البدء بعرض الموسم الجديد من مسلسل “فارغو”

أوصاف الفارس

Starzplayتبدأ بعرض الموسم الجديد والمرتقب من مسلسل “فارغو” من بطولة كريس روك حصرياً للمشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يمكن للمشتركين مشاهدة أول حلقتين من الموسم الجديد بدءاً من 28 سبتمبر وفي نفس موعد عرضها في الولايات المتحدة الأمريكية

يمكنكم مشاهدة العرض الترويجي عبر الرابط:

السعوديه جده 27 سبتمبر 2020

تقدم STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموسم الرابع من “فارغو”، مسلسل الدراما والجريمة الحائز على الجوائز والذي يستمد قصته من أحداث حقيقية، حيث ستبدأ المنصة بعرضه حصرياً للمشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر المسلسل من إبداع المنتج التنفيذي الشهير نواه هاولي ومن بطولة كريس روك، حيث سيجري عرض أول حلقتين من المسلسل عبر STARZPLAY يوم 28 سبتمبر، وسيتم إضافة حلقة جديدة أسبوعياً، في نفس وقت عرضها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتدور أحداث مسلسل “فارغو” حول عالم الجريمة بأسلوب درامي ويعتبر امتداداً للفيلم الشهير الذي أنتجه الأخوان كوين ونال استحسان النقاد. وتدور أحداث كل موسم حول قصة فريدة وجذابة، وتتبع مجموعة مميزة من الشخصيات ضمن بيئات مختلفة، وتتشابك الأحداث بمحاولات الخداع والمؤامرة والجرائم في مينيسوتا المتجمدة، وترتبط كل هذه القصص بغموض كبير بشكل ما بـ فارغو في داكوتا الشمالية.

وتعود الأحداث الجديدة في الموسم المرتقب من مسلسل “فارغو” بالزمن إلى كانساس سيتي في عام 1950، حيث تمكنت اثنتين من العصابات التي تحارب من أجل الحلم الأمريكي بشكل أو بآخر، أخيراً وبعد جهود مضنية من تحقيق الهدنة، إلا أنها غير مستقرة ومعرضة للانهيار في أي لحظة. ويلعب النجم كريس روك دور لوي كانون، وهو زعيم جريمة نافذ – ورئيس عائلة الجريمة الأمريكية الأفريقية الذي يحرص على تبادل الأبناء مع رئيس المافيا الإيطالية كجزء من الاتفاق لإحلال السلام بينهما. ويمنح لوي (كريس روك) ابنه الأصغر ساتشيل (رودني جونز)، إلى عدوه دوناتيلو فادا (توماسو راجنو)، رئيس المافيا الإيطالية، وفي المقابل، يسلم دوناتيلو ابنه الأصغر زيرو (جيمسون براتشيوفورتي) إلى لوي. وعندما يموت دوناتيلو في المستشفى بعد إجراء عملية جراحية روتينية، تتعرض تلك الهدنة للانهيار، وتزداد الأمور تعقيداً.

