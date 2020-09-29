نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة السعودية تذكر مواعيد ومراحل عودة العمرة والزيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عن قرارها الخاص بموسم الحج لهذا العام الهجري 1441، وذكرت أن أداء فريضة الحج لعام 1441 /2020 سيكون حج داخلي وبأعداد محدودة من جميع الجنسيات المقيمة داخل المملكة العربية السعودية في جميع المدن، فلذلك وزارة الحج اتخذت قرار الحج الداخلي للحفاظ علي الصحة العامة وسلامة جميع المواطنين في السعودية وأيضا للحد من من تلك الجائحة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، فقامت وزارة الحج والعمرة باتخاذ بعض القرارات والإجراءات الوقائية للحفاظ علي المواطنين الذين يأتون لأداء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي، سوف نوضح لكم من خلال موقعنا تلك القرارات الخاصة بفريضة الحج ورابط التسجيل في الحج لعام 1441 /2020.

مواعيد مراحل عودة العمرة والزيارة بالتدريج في المملكة

أعلن مسئول بوزارة الداخلية من خلال بيان عن مواعيد بدء عودة العمرة والزيارة بالتدريج، حيث جاء في البيان أن هناك أربع مراحل لعودة العمرة أول ثلاثة مراحل منهم الحضور يكون للمواطنين والمقيمين في المملكة، أما المرحلة الأخيرة سيكون الحضور فيها لكل المواطنين والمقيمين سواء داخل أو خارج المملكة، وهذه المراحل كالتالي:

مرحلة أولي: تبدأ من يوم 17 صفر 1442 ويوافق 4 من أكتوبر 2020 ويتم فيها السماح بأداء مناسك العمرة باستيعاب حوالي 30% من المواطنين مع التزامهم بكافة الإجراءات الوقائية.

مرحلة ثانية: موعدها يبدأ من 1 ربيع الأول 1442 وذلك يوافق ميلاديا 18 أكتوبر 2020 ويكون فيها الحضور لأداء العمرة والصلاة والزيارة بنسبة 75 % ولابد من ضرورة التزامهم بكل الإجراءات الوقائية المطلوبة في كلا الحرمين.

المرحلة الثالثة مرتبط البدء فيها بالإعلان رسميا في المملكة عن بدء انتهاء أو تلاشي تلك الجائحة وهي سوف تبدأ من يوم 15 ربيع الأول 1442 هجريا.

المرحلة الأخير مرتبط تنفيذها بصدور قرار من الجهات الرسمية عن زوال وانتهاء تلك الجائحة من المملكة.

عودة العمرة والزيارة أو الصلاة بالحرمين بالتدريج

أصدر خادم الحرمين الشريفين قرار للسماح بعودة أداء العمرة بالحرم المكي أو الصلاة وزيارة الروضة الشريفة، كما أكد مسئول من وزارة الداخلية بعد إصدار ذلك القرار علي ضرورة الالتزام بكافة طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية، وذلك حتي تحصل علي تصريح بأداء مناسك العمرة أو الصلاة والزيارة كما يتطلب أتباع كافة الخطوات بآلية التسجيل، وأيضا جاء في ذلك القرار أن السماح بأداء العمرة والزيارة يتم علي أربع مراحل وأول مرحلة تبدأ يوم الأحد 17 من صفر 1442 هجريا و يوافق 4 من أكتوبر 2020 ميلاديا.

إعلان وزارة الحج والعمرة أسماء المقبولين بموسم الحج وفقا للشروط

قامت وزارة الحج بالإعلان عن أسماء المرشحين للحج وتم قبولهم لأداء مناسك الحج لهذا العام في المملكة العربية السعودية سواء سعوديين أو مقيمين، وذلك الفرز تم بعد انتهاء موعد تسجيل الحجاج حيث كان التسجيل مفتوح للسعوديين والمقيمين داخل المملكة، فذكرت وزارة الحج والعمرة في إعلانها أن المقيمين سوف يشكلون نسبة 70 في المائة من المقبولين لأداء فريضة الحج وفقا للبروتوكولات الصحية التي وضعتها الوزارة، فيمكن لجميع المتقدمين في الحج الاستعلام عن أسمائهم في قائمة المرشحين عبر رابط المسار الإلكتروني لوزارة الحج الموجود في المقال، كما حددت موعد خضوع الحجاج المقبولين في الحج للبروتوكولات الصحية المعلن عنها من قبل وزارة الحج والعمرة، وذلك الموعد يبدأ من يوم 19 من يوليو 2020 حتي ينتهي يوم 2 من أغسطس 2020 ميلاديا.

موعد فتح باب التسجيل بموسم الحج

قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عبر موقع صفحتها الرسمية علي التواصل الاجتماعي بالإعلان عن موعد التسجيل، فموعد التسجيل بموسم الحج بدأ من يوم الإثنين أمس الذي وافق 15 من ذي القعدة 1441 هجريا و6 من شهر يوليو ميلاديا، وينتهي موعد تسجيل الحجاج في الحج لهذا العام يوم الجمعة الموافق يوم 19 من ذي القعدة 1441 هجريا وذلك يوافق ميلاديا يوم 10 من يوليو 2020، وأكدت الوزارة أن سيتم قبول الحجاج لأداء فريضة الحج فقط من تتوافر لديهم الشروط الموضوعة.

قرارات وزارة الحج والعمرة لعام 1441

أوضحت المملكة العربية السعودية تلك القرارات في بيان وزارة الحج أثناء المؤتمر الصحفي الذي تم بالتعاون بين وزير الحج السعودي ووزير الصحة السعودي، والذي ذكر فيه وزير الصحة أن في ظل تلك الظروف التي تمر بها المملكة سوف يتم إقامة موسم الحج من داخل المملكة فقط لجميع جنسيات المواطنين المقيمين بها، ووضعت وزارة الصحة بعض الشروط للمواطنين المتقدمين للحج وهي كالتالي:

أن المتقدمين لأداء الحج لهذا العام سوف يكون عمره أقل من 65 عام ولا يعاني من أي مرض مزمن.

وان المواطنين الراغبين سوف يخضعون لفحوص جائحة كورونا قبل أداء فريضة الحج.

بعد أداء فريضة الحج سوف يخضع كل الحجاج لحجر صحي داخل منازلهم لمدة 14 يوم.

وأوضح وزير الصحة أن سوف يتم هناك تجهيز مستشفي متكامل للطوارئ، وأكد علي أن سوف يتم أثناء أداء مناسك الحج متابعة الحجاج باستمرار، وقام الوزير بالكشف عن أن سيكون هناك بروتوكولات طبية خاصة بالحج للحفاظ علي سلامة الحجاج.

رابط التسجيل في الحج لموسم 1441 عبر وزارة الحج والعمرة السعودية

أوضح وزير الحج السعودي أن عدد الحجاج لهذا العام الهجري سيكون محدود، وذكر أيضا أن عدد المواطنين الذين يؤدوا مناسك الحج قد لا يتجاوز عددهم عشرة ألاف حجيج، فللتسجيل بموسم الحج لهذا العام لابد من الدخول علي رابط المسار الإلكتروني الرسمي وزارة الحج والعمرة السعودي، فيتعرف علي الخدمات وأسعارها ويختار الخدمة المناسبة له، ويقوم الحجاج بسداد قيمة الخدمة، وبعد ذلك يمكنه الحصول علي تصريح الحج من وزارة الحج والعمرة، وأكد الوزيرين علي ضرورة أتباع كافة الإجراءات اللازمة لأداء مناسك الحج.