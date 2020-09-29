نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم شروط التمويل العقاري بنك الراجحي 1442 المستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك الراجحي من أكثر البنوك المعروفة بالمملكة السعودية وتقوم بتقديم تمويل للمواطنين بالمملكة السعودية، ولكن يختلف كل تمويل ببعض الشروط المحددة لإمكانية الحصول عليه ومصرف الراجحي من أشهر البنوك الإسلامية بالمملكة ولدي خدمة كبيرة في الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على شروط التمويل العقاري بالتفصيل.

شروط التمويل العقاري بنك الراجحي

بنك الراجحي يقوم بتقديم تمويل متنوع لتوفير كافة الخدمات التي يريد الحصول عليها أي عميل ولكن ينبغي توافر بعض الشروط التي قام بتحديدها بنك الراجحي وهي كالآتي:

أولا ينبغي عليكم عرفت قيمة مبلغ التمويل الذي تريد أن تحصل عليه وبالتالي يجب أن يكون ضعف 58 مرة، وأن هذا التمويل المقدم من بنك الراجحي يكون لمده عشرين عام وبالتالي يتم تقسيمه على الراتب، بالإضافة إلى أن نسبة التمويل تكون 3 و 25% في السنة وذلك يكون على مدى 30 عام.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الراجحي

يجب تواجد صورة بطاقة الأحوال الخاصة بالعاملين أو نموذج تحويل راتب العميل، وذلك يكون عن طريق التحويل من جهة العمل بالإضافة إلى وجود الدفتر العائلي ويكون مطابق للأصل.

شروط التمويل لشراء قطعة أرض

يجب عند شراء قطعة أرض ألا تقل المساحة التي تريدها عن 200 متر في أي منطقه ويجب أن تكون الأرض لها مستقبل وتكون من ضمن المخططات، وبعدها يقوم العميل باتباع خطوات التموين لشراء قطعة الأرض وهي فتح حساب لدى بنك الراجحي ثم يقوم بتحويل الراتب لدي حساب البنك وإضافة بيانات البيانات الخاصة بطلب التمويل.