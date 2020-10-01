نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استقدام الزوجة إلي السعودية والخطوات المطلوبة بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استقدام الزوجة إلي السعودية هو أحد أهم المواضيع التي تشغل بال العديد من المقيمين بالمملكة، حيث قد تم الإعلان في وقت لاحق عن فتح باب الزيارات والاستقدامات للعائلات إلي المملكة بعد فترة كبية جداً تم التوقف فيها عن الدخول أو الخروج من المملكة، وقد أتاحت المملكة العربية السعودية هذه الخدمة إلكترونياً بعد استيفاء لكافة الشروط والضوابط والتي سيتم التعرض إليها خلال هذا المقال.

شروط استقدام الزوجة إلي السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية بعض الضوابط والشروط الواجب توافرها واستيفائها للحصول علي خدمة استقدام الزوجة وذلك للمقيمين بها وهي أن يكون المقيم الراغب في الحصول علي الخدمة يعمل في إحدى الوظائف التالية :

إحدى الوظائف المتاحة بالقطاع الطبي.

إحدى وظائف القاع الخاص.

العمل كمعلم بمجال التعليم.

إحدى الوظائف المتاحة القطاع الهندسي.

إحدى وظائف التسويق.

كما تم الإعلان عن أنه لا يمكن استقدام أكثر من زوجة، وكذلك يجب ألا يزيد عمر الأبناء عن (18) سنة كأحد الشروط الأساسية لقبول طلب استقدام الزوجة إلي السعودية .

خطوات استقدام الزوجة للسعودية وكذلك جميع أفراد العائلة

في إطار حرص موقع ثقفني لتقديم المعلومات و البيانات الخاصة بالمقيمين بالمملكة والتي منها استقدام العمالة المنزلية وكذلك نظام الإقامة المميزة الجديد بالمملكة فسيتم شرح تفاصيل خطوات استقدام الزوجة وكذلك جميع الأفراد العائلة كالتالي:

القيام بتسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية ومنها إلي أبشر أفراد.

القيام بالدخول إلي الحقل الخاص بشؤون الوافدين ومنها استقدام المقيمين للعوائل.

القيام باختيار الخدمة الخاصة بإصدار تأشيرة استقدام.

سيتم ظهور صفحة بها بعض الشروط والأحكام الضوابط الخاصة بإصدار تأشيرة استقدام لأحد العوائل للمقيم.

يجب قراءة هذه الشروط والضوابط حتي لا يتعرض المقيم للمساءلة القانونية نتيجة المخالفة.

يجب القيام بالضغط علي طلب استقدام جديد.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة والخاصة بالمقيم الراغب في الحصول علي الخدمة ومنها الاسم، رقم الإقامة، تاريخ الميلاد، الوظيفة وغيرها من كافة البيانات.

سيتم ظهور صفحة جديدة بها بيانات أخري عن الوظيفة والراتب الشهري والذي يجب ألا يقل عن 5,000 آلاف ريال سعودي شهرياً.

بعدها سيتم ظهور صفحة خاصة ببيانات التابعين المرغوب في إصدار التأشيرة لهم مثل الاسم، السن، رقم جواز السفر، البلد والجنسية وغيرها من البيانات المختلفة طبقاً للحقول المتاحة.

في حالة وجود أبناء أقل من (18) سنة فيجب القيام بالضغط علي كلمة “تابع جديد” وإدخال كافة البيانات.

سيتم ظهور الموافقة علي طلب الاستقدام ويجب طباعته والتوقيع علية بواسطة الكفيل والقيام بتوثيقه واعتماده من الغرف التجارية في خلال 30 يوم في حالة القبول.

وفي حالة القبول سيتم إرسال رسالة نصية علي الهاتف المحمول الخاص بالمقيم.

وبهذا نكون قد أتممنا شرح كافة تفاصيل شروط استقدام الزوجة إلي السعودية وكذلك الخطوات المطلوبة بالتفاصيل وسيتم تناول الأوراق والرسوم المطلوبة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستقدام الزوجة إلي السعودية.