نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة عبر وزارة الموارد البشرية التي دعت الجميع إلى تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من أجل التمكين من الاستفادة الكاملة من الخدمات وإيصال الدعم إلى مستحقيه بصورة أفضل، حيث سعت الوزارة إلى تحقيق عدة أمور من خلال حملة تحديث البيانات تستهدف الفئات المستحقة ممن هم الأشد احتياجاً للدعم، وتطوير آليات العمل لكي يتم تسهيل الإجراءات في الوصول بين المستفيدين وبين الوزارة وسهولة التعامل بشكل أوضح، وذلك يتم عبر قنوات جديدة عالية التطور التكنولوجي تساعد على تدفق المخصصات المالية المخصصة للمحتاجين لها.

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي برقم السجل

في هذا الصدد أتاحت وزارة العمل خدمة الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي في إطار الخدمات الإلكترونية التي تضم جميع المستفيدين من خدمات الضمان بأنواعها منها صرف المعاشات، مقطوعة الضمان، التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام وهو له معايير مخصصة بغير المساعدة المقطوعة وكل الذين يتقاضون رواتب من الضمان بصورة شهرية، حيث أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي في أيام محددة من الوزارة ويشمل الفئات المستحقين له مثل كبار السن والأرامل، والأيتام، والأسر التي عائلها غائب لسنوات ولم يعرف عن شأنه أحد “مفقود”، والأسر التي عائلها في دار الإيواء وليس لها دخل للمعيشة، فضلاً عن النساء المهجورة والمطلقات.

الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة

جاءت خطوة تحديث الضمان الاجتماعي في وسط تساؤلات العديد من المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار لـ الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لكي يتم تسهيل وتسريع جميع الإجراءات والخدمات المؤجلة بغرض تحسين من كفاءة الخدمات المقدمة على رأسها المساعدة المقطوعة التي تأخرت كثيراً، فيما صرحت الوزارة أنها مستمرة وهذه الخطوة تتم من أجل معالجة ما قد فات من تعطيل أي أمر ما، وإيصال الدعم كما يجب، فيما معناه أن صرف المساعدات المقطوعة قريباً جداً بإذن الله تعالى.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي