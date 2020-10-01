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عمر شويل - جدة تأجيل صرف الدفعة 35 من حساب المواطن، المنتظر صرفها يوم العاشر من شهر أكتوبر ونظراً لبعض المتغيرات والمستجدات تم تأجيل موعد إيداع الدفعة 35، حيث يعد دعم حساب المواطن هو أكثر ما يتم البحث عليه من قبل المواطنين السعوديين في بداية كل شهر ميلادي من أجل التعرف على موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية لكافة المواطنين السعوديين المنطلق عليهم شروط الإستحقاق، ونحن بصدد التعرف علي موعد صرف الدفعة 35 من حساب المواطن، ولا سيما بعد حدوث تغير هذا الشهر في صرف دعم الدفعة 35، والتي ينتظرها المستفيدين من أجل المساهمة في سد الاحتياجات اليومية من المصروفات وشراء المستلزمات الأساسية.

تأجيل صرف الدفعة 35 من حساب المواطن والاعلان عن موعد الصرف الجديد

كشف برنامج حساب المواطن عن الموعد الرسمي لإيداع الدفعة 35 في حسابات المستفيدين وذلك بعد تلاحظ أن موعد صرف الشهري الذي كان مقرراً يوم العاشر من أكتوبر سيصادف يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية وكذلك السبت، لذلك قرر برنامج حساب المواطن أن يكون صرف الدفعة 35 يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2020م، وفقاً إلي معايير وشروط الاستحقاق المعلن مؤخراً من قبل البرنامج.

آلية إضافة تابعين جدد إلي برنامج حساب المواطن

فيما أوضح حساب المواطن عن استمرار تعليق إستقبال اي طلبات جدد من قبل المواطنين للانضمام لبرنامج دعم حساب المواطن، حيث كانت اخر دفعة تم صرفها ثم قام برنامج حساب المواطن تعليق إستقبال الطلبات الجديدة هي الدفعة 28 الخاصة بدعم شهر مارس 2020م، كما أعلن عن استمرار إضافة تابعين من الدخول إلي الموقع الإلكتروني وإضافة بيانات التابعين ثم تأكيد الإضافة، حيث لا يتم إضافة التابعين تلقائيا.