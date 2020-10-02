متعب بن عبدالله رئيسًا لمجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية

بلادي- الرياض :أقرّ مجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية، تعيين الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيسًا لمجلس الأمناء، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله نائبًا لرئيس مجلس الأمناء، والأمير سلطان بن عبدالله رئيسًا لمجلس الإدارة.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الأمناء التاسع بمقر المؤسسة في الرياض، الثلاثاء الماضي، الذي شهد الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الأمناء الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وكذا إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

يذكر أن تعيين الأمير سلطان بن عبدالله في منصب رئيس لمجلس الإدارة، يأتي خلفًا للأمير عبدالعزيز بن عبدالله، الذي تولى رئاسة مجلس الإدارة منذ 11 يونيو 2016م.