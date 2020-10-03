نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب المعلمين بعد التعديل 1442.. سلم معاشات المعلمات الجديد 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب المعلمين 1442 ، يبحث شاغلي الوظائف التعليمية بشكل يومي عن سلم معاشات المعلمين 1442 ، والذي يتم تجديده أو تعديله من فترة إلى أخرى ويتأمل المعلمون أن يتم إضافة ميزات وخدمات جديدة تقوم بإعانتهم على ظروف الحياة المعيشية اليومية، وبسبب البحث والطلب الكبيرين عن هذا الموضوع أعددنا لكم تقريرا مفصلا عن لوائح الوظائف التعليمية 2020، في دولة المملكة العربية السعودية ومن خلال جداول وصور توضيحية، كما أننا وفرنا مقدار العلاوات السنوية بالنسبة للمعلمين والمعلمات بجميع المستويات سواء كان “معلم ممارس أو خبير أو مساعد أو متقدم، كما أننا وفرنا العديد من التفاصيل الهامة والتي تخص الزيادة السنوية ومكافآة نهاية الخدمة والرواتب التقاعدية.

سلم رواتب المعلمين 1442 ولوائح الوظائف في المجال التعليمي بعد التعديل في المملكة العربية السعودية

قامت الجهات المختصة بتنظيم لوائح الوظائف التعليمية في السعودية وتعديلها استعدادا للعمل بها للسنة الدراسية الجديدة، وجاء التعديل بالتزامن مع اقتراب نهاية السنة الهجرية الماضية 1441، حيث تضمنت العديد من الأنظمة والتي تقوم بتطوير وتقوية كفاءات وخبرات التعليم، وقد ساهمت بتحسين الظروف المعيشية بالنسبة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، عن طريق زيادة المعاشات سواء كانت المعاشات الشهرية أو رواتب المتقاعدين، بما يتناسب مع الشروط والضوابط والمعايير التي أعلنت عنها الجهة المعنية.

تعرف على مستويات سلم معاشات المعلمات والمعلمين بعد التعديل 1442

كل مرة يتم تقسيم وتوزيع سلم معاشات المعلمين إلى عدة مستويات، والتي يبلغ عددها ستة مستويات يضم كل منها على عدد الدرجات وهي بعدد 6 درجات، وكل درجة تضم أربعة رواتب ابتداءً من رتبة مساعد معلم وانتهاءً برتبة معلم خبير، وتعتبر رتبة المعلم الخبير السادسة والتابع للمستوى الثالث، الأفضل بين باقي الرتب والأعلى حصولا على المعاش الشهري من بين باقي الرتب، وفيما يلي جدول توضيحي للمستويات الـ 6.

تعرف على مقدار العلاوة السنوية التي يضمها سلم المعاشات الجديد للمعلمين 2020

المعلم ومساعد المعلم: يبدأ بالمستوى الأول بزيادة 300 ومع كل مستوى جديد يتم زيادة 20 ريال سعودي أي المستوى الثاني 320 ريال، ليصل للمستوى السادس بعلاوة “400” ريال وهكذا

علاوة المعلم برتبة ممارس: يبدأ بالمستوى الأول بعلاوة 500 ريال والمستوى الثاني 520 ريال والثالث والرابع 540 ريال والخامس 580 ريال

علاوة المعلم برتبة المتقدم: يحصل في المستوى الأول على علاوة 540 وفي الثانية عى 560 والمستويين الثالث والرابع يحصل على 580 ريال

علاوة المعلم برتبة خبير: المستوى يحصل من خلاله على 600 ريال وفي المستوى الثاني يحصل على 620 ريال وفي المستوى الثالث والأخير يحصل على 640 ريال.

تعرف على سلم معاشات المعلمين وضوابطه بعد التعديل 2020

تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية بمنح الرخصة المهنية وتحديثها حسب ما تنص عليه لائحة الوظائف التعليمية يتم نقل المعلم من رتبته الحالية إلى الرتبة التي تليها بحسب لائحة سلم الرواتب، بعد أن يتحصل على الرخصة المهنية من طرف هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع الأخذ بعين الاعتبار درجة التقييم التي يحصل عليها المعلم، على أن لا تكون أقل من تقييم جيد جداً بحسب لائحة الوظائف التعليمية بعد التعديل، فإنه يحق للمعلم الترفيع من رتبته الحالية إلى التالية بدون شرط توفر شواغر للعمل في مكانه، والذي لم يختلف عن سلم المعاشات ما قبل التعديل.

بعض التفاصيل بما يخص الزيادات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة في السعودية