نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس على منصة واحدة لاداعي لتثبيت أكثر من تطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس: قدمت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عبر منصة مدرستي وكذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، مجموعة من التطبيقات التعليمية الخاصة بأوفيس، وهي تطبيقات تدعم العملية التعليمية عن بعد، ويستفاد منها جميع منسوبي التعليم بالسعودية من طلاب وطالبات، ومشرفين، وتربويين، ومعلمين ومعلمات، حيث أن هذه التطبيقات مهمة للجميع داخل الدراسة وخارجها، والمعروف أن تطبيقات أوفيس كلها تستخدم للتعليم وغيرها من الاستخدامات الأخرى، حيث أن بها برامج للكتابة وأخرى للعرض للمحتوى وغيرها الكثير، سنتعرف على التطبيقات التي أضافتها وزارة التعليم السعودية على منصة مدرستي، ومن خلال أيقونة واحدة من أيقونات المنصة التعليمية.

منصة مدرستي التعليمية وكيفية الدخول على تطبيقات مايكروسوفت أوفيس

للدخول على تطبيقات مايكروسوفت أوفيس، ستجد أعلى منصة مدرستي في جهة اليسار أيقونة مكتوب عليها أوفيس 365، قم بالضغط عليها وسجل الدخول، وتسجيل الدخول يكون بنفس كلمة المرور واسم المستخدم التي تم التسجيل بها في منصة مدرستي التعليمية، أو قم بالدخول على موقع أوفيس وسجل الدخول.

منصة مدرستي وماهي تطبيقات مايكروسوفت أوفيس المتاحة على المنصة تعرف عليها

تطبيق outlook وهو تطبيق يمنحك تواصل فعال من خلال بريدك الالكتروني، أو التقويم أو جهات الاتصال.

تطبيق مايكروسوفت تيمز microsoft teams، وهو تطبيق يمكن للمعلمين والمعلمات من خلاله إنشاء فصول وحصص إفتراضية، وتقديم تلك الحصص والدروس للطلاب.

تطبيق اون درايف onedrive، وهو تطبيق يمنحك مساحة كبيرة حوالي واحد تيرا، وهي لتخزين الملفات الرقمية الخاصة بك في التعليم.

تطبيق onenote، وهو تطبيق مثل دفتر ملاحظاتك الرقمي، حيث يمكن بداخله إضافة جميع أنواع ملفات الوسائط، مثل النص والصور ومقاطع الفيديو، وهو تطبيق يمكن استخدامه في جميع الجوالات والكمبيوتر واللاب توب.

تطبيق وورد (word) المشهور، وهو تطبيق يمكنك من خلاله كتابة أي نص وتحريره، وكذلك كتابة جميع مستنداتك، وتنسيقها بصورة جميله.

تطبيق powerpoint، وهو تطبيق جميل من خلاله يتم عرض المحتوي التقديمي، على صيغة فيديو توضيحي، وهو مفيد في عروض الشرح للطلاب.