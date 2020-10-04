نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن للشكاوى وأهم طرق التواصل مع خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حساب المواطن للشكاوى ، هو أكثر ما يبحث عنه مستفيدي البرنامج عن الرقم الموحد لحساب المواطن من أجل تقديم الاعتراضات أو استفسارات وشكاوى، وقد أوضح الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر نشر عدد من التغريدات التي توضح أربعة طرق مختلفة للتواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن، أبرزها رقم تواصل حساب المواطن، الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين من البرنامج، وأعلن البرنامج أن كافة قنوات التواصل متاحة للرد على كافة استفسارات المواطنين والمواطنات في المملكة في أي وقت.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين على تويتر أكد أنه لا يمكن تعديل أو إضافة البيانات باستخدام التطبيق الرسمي للبرنامج على الهاتف الجوال، إلا أنه يمكن إضافة أو تعديل كافة البيانات من خلال البوابة الإلكترونية فقط، وكان ذلك رداً على أحد مستفيدي البرنامج، كما أنه أوضح أنه يمكن التابعين من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال تفاصيل الطلب، وأوضح أنه يمكن التواصل مع هاتف حساب المواطن للشكاوى في حال وجود شكوى أخرى أو أي من الاستفسارات المتعلقة بإضافة التابعين أو تعديل البيانات.

رقم حساب المواطن للشكاوى

قام حساب المواطن بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يمكن التواصل مع خدمة العملاء على الرقم الموحد لحساب المواطن 19912، وذلك بدايةً من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، علماً أن الدوام الرسمي يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الثامنة مساءً.

خدمة عملاء حساب المواطن

خدمة صوتك مسموع: يتم من خلالها استقبال طلبات المستفيدين لرفع جودة الخدمات المقدمة.

موقع حساب المواطن الرسمي: يمكن من خلاله اختيار أي من وسائل التواصل المختلفة التي يوفرها البرنامج.

حساب خدمة المستفيدين: يمكن لنشطاء تويتر التواصل من خلاله مع البرنامج على مدار الساعة، عدا الجمعة والسبت من الواحدة مساءً إلى العاشرة مساءً.

كما أوضح حساب المواطن على تويتر رداً على عدد من استفسارات المواطنين حول كيفية استرجاع كلمة السر، ويمكن الإطلاع على الخطوات من خلال رابط استعادة كلمة سر حساب المواطن إلكترونياً عبر الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المستفيدين، علماً أن الطريقة تكمن في الضغط على أيقونة نسيت كلمة السر، ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، واتباع باقي الخطوات.

علماً بأن موعد إيداع حساب المواطن هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية من خلال تسجيل دخول البوابة الإلكترونية للبرنامج.