نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأهلي الشخصي قرض قصير الأجل وبدون فوائد مع إمكانية تحويل المديونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم سوف نستعرض نوعين من أنواع منتجات التمويل الشخصي التي يوفرها البنك وهي تمويل الأهلي الشخصي قصير الأجل وتمويل الأهلي الشخصي عن طريق برنامج تحويل المديونية، وتأتي تلك القروض المميزة ضمن مجموعة البرامج التمويلية التي يقدمها البنك الأهلى التجاري، والتي تستهدف الأفراد والشركات التجارية والاستثمارية والمنشآت، وكلها تعمل من خلال آلية تتوافق كليا مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نتطرق إلى المميزات والمتطلبات اللازمة للحصول علي كل منتج تمويلي علي حدا.

تمويل البنك الأهلي الشخصي

بالنسبة لبرنامج تمويل الأهلي الشخصي قصير الأجل فيتميز بعدم وجود فوائد أو أرباح للبنك عند طلب العميل تمويل لمدة 6 أشهر أو أقل، وسيتم احتساب فوائد منخفضة جدا في حالة طلب العميل تمويل لمدة أكثر من 6 أشهر إلى 12 شهر، ويبلغ الحد الأدنى للتمويل 5 ألاف ريال سعودي، وهو متوفر للسعودي والمقيم مع إعفاء العميل عن استكمال سداد أقساط التمويل في حالة الإعاقة الكلية أو الوفاة.

أما بالنسبة لبرنامج تمويل البنك الأهلي عن طريق تحويل المديونية فيتميز بالفوائد المنخفضة جدا أيضا حيث تصل إلى 1.5% فقط ويبلغ الحد الأدنى للتمويل خمسة ألاف ريال سعودي في حين أن الحد الأعلى للتمويل يصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي ويتم أيضا إعفاء العميل عن استكمال سداد أقساط التمويل في حالة الإعاقة الكلية أو الوفاة.

شروط قرض الأهلي قصير الأجل

تختلف الشروط والمتطلبات ما بين العميل السعودي والمقيم كما سوف نوضح في السطور القليلة التالية.

الشروط في حالة العميل السعودي

تمويل الأهلي الشخصي قصير الأجل يشترط في حالة العميل السعودي المتطلبات التالية:

ألا يقل عمر العميل عن 18 عام ولا يزيد عمره عن 60 عام. أن يكون علي راس العمل بإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة على ألا تقل فترة العمل عن شهر بالنسبة للقطاع الحكومي وثلاثة اشهر بالنسبة للشركات الكبرى وسنة علي الأقل في حالة موظفي القطاع الخاص. يجب أيضا ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن ثلاثة ألاف ريال سعودي.

الشروط في حالة المقيم

يشترط تمويل الأهلي الشخصي قصير الأجل “في حالة المقيم المتطلبات التالية:

ألا يقل عمر العميل عن 22 عام ولا يزيد عمره عن 60 عام. أن يكون على راس العمل بإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة على ألا تقل فترة العمل عن ثلاثة اشهر بالنسبة للقطاع الحكومي والشركات الكبرى وسنة علي الأقل في حالة موظفي القطاع الخاص. يجب أيضا ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن أربعة ألاف ريال سعودي.

شروط تمويل الأهلي عن طريق تحويل المديونية

يشترط تمويل الأهلي الشخصي عن طريق برنامج تحويل المديونية المتطلبات التالية:

أن يكون العميل على راس العمل بإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة أو من المتقاعدين.

ألا يزيد عمر العميل عن 50 عام للموظفين و70 عام للمتقاعدين ولا يقل راتبه الشهري عن 10 ألاف ريال سعودي.

يشترط البنك تجهيز عدة مستندات لاستكمال اجراءات الحصول علي التمويل، وهي خطاب تعريف من جهة العمل وخطاب عدم الممانعة بتحويل المديونية، بالاضافة إلى كشف حساب بآخر ثلاثة اشهر من البنك الآخر.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم تمويل البنك الأهلى التجاري الشخصي قصير الأجل، وقرض الأهلي الشخصي عن طريق تحويل المديونية، وتعرفنا كذلك على المستندات والشروط المطلوبة ومعايير الاستحقاق لكل منهما.