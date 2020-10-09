نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض سيارات من مصرف الراجحي بأقل دخل للمواطن والمتقاعد والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض السيارات هي أحد القروض الأكثر بحثاً لدي قطاع كبير بين عدد كبير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يرغب الكثير من الأفراد عن أفضل الشروط التي من خلالها يمكن شراء سيارة بمواصفات كل شخص علي حده، وتعمل بعض البنوك بالمملكة العربية السعودية علي توفير شروط ميسرة للقروض الشخصية للسيارات والتي يتم صرفها في حالة توافر هذه الشروط، ويوفر مصرف الراجحي أفضل أنظمة الحصول علي قرضا السيارة سواء من خلال نظام التقسيط أو من خلال الإيجار التمليكي للسيارات وذلك للمواطنين والوافدين والمتقاعدين داخل جميع فروع مصرف الراجي بالمملكة العربية السعودية، ويوفر مصرف الراجحي قروض السيارات بمبالغ مالية متميزة تصل الي 2 مليون ريال حسب رغبة كل شخص وقدرته علي سداد قيمة الأقساط الشهرية.

مميزات الحصول علي قرض السيارة من مصرف الراجحي

توفير مبالغ مالية لتمويل السيارات تصل الي 2 مليون ريال سعودي.

يتم الحصول علي تمويل السيارات من مصرف الراجحي بدون تحويل الراتب.

توفير ميزة الحصول علي القرض المالي الخاص بالسيارة بدون دفع مقدم مالي.

توفير عروض خاصة لكبري شركات السيارات والمعارض المختلفة داخل المملكة العربية السعودية.

توفير هامش ربح تنافسي مميز مقارنة بباقي بنوك المملكة.

الحصول علي عروض وخصومات خاصة عند اقتناء قرض سيارة من مصرف الراجحي.

توفير ميزة التأمين علي السيارة من مصرف الراجحي والحصول علي تعويضات نتيجة أضرار الغير.

التمويل مُتاح للسيارات الجديدة والمستعملة التي يرغب بها كل عميل.

شروط التقديم علي قروض الراجحي للسيارات

ألا يقل الراتب عن 2000 ريال وان يكون العميل علي قوة عمل.

ألا يقل راتب الأفراد المتقاعدين عن 1900 ريال.

رابط التقديم علي قروض مصرف الراجحي للسيارات

قروض السيارات من مصرف الراجحي يتم صرفها لجميع المواطنين والمتقاعدين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم صرف قرض السيارة من مصرف الراجحي بتوافق أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة الي توفير موافقة سريعة تضمن الحصول علي قرض السيارة خلال وقت قصير، ويتم التقديم علي تمويل سيارات الراجحي كالتالي: