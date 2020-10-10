نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الاسعار الجديدة للبنزين لشهر أكتوبر 2020 وفق مراجعة شركة أرامكو السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الاسعار الجديدة للبنزين في السعودية، أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة بالمملكة العربية السعودية، خلال ساعات الاسعار الجديدة للبنزين في السعودية لشهر أكتوبر 2020، بعد مراجعة أسعار النفط والوقود العالمية والمحلية وعليها يتم تحديد أسعار البنزين الجديدة في المملكة سواء بالثبات على نفس الأسعار أو بالزيادة أو بالانخفاض، ومن المقرر أن تقوم الشركة بإعلان أسعار البنزين لشهر أكتوبر الجاري 2020 صباح اليوم السبت الموافق 10-10-2020، فكونوا على الموعد.

الاستعلام عن الاسعار الجديدة للبنزين في السعودية

يترقب مواطني المملكة العربية السعودية الساعات القليلة المقبلة الفاصلة عن إعلان أسعار البنزين الجديدة بالمملكة والتي يتم تطبيقها فور إعلانها يوم 10 من كل شهر ميلادي، في حالة ترقب ينتظر المواطنين بالمملكة تحديد أسعار الوقود داخل المملكة خلال شهر أكتوبر وفق آخر تصريحات شركة أرامكو أنها سوف تعلن أسعار الوقود سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو الثبات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وأن تطبق التعريفة الجديدة للأسعار في صباح اليوم التالي يوم 11 من نفس الشهر، لذا سوف تعلن شركة أرامكو التعريفة الجديدة للوقود يوم السبت الموافق 110 أكتوبر ، ويتم العمل بالأسعار الجديدة ابتداء من صباح يوم 11 أكتوبر 2020.

اسعار البنزين الجديدة المقررة بالمملكة 2020

أسعار البنزين المعلن عنها من قبل شركة أرامكو السعودية والمعتمدة دولياً، حيث كانت شركة الوقود السعودية قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي عن أسعار الوقود الجديدة والتي ارتفعت بصورة بسيطة عن شهر أغسطس حيث سجل بنزين 91 في الشهر الماضي سعر 1.47 ريال لكل لتر بدلًا من 1.43 في شهر أغسطس، وكذلك سجل بنزين 95 سعر 1.63 ريال بدلًا من 1.60، وسجل الديزل في معاملات شهر سبتمبر 2020 سعر 0.52 ريال للتر الواحد، والكيروسين 0.70 وأخيرًا سجل غاز البترول المسال في تعاملات شهر سبتمبر 0.75 ريال سعودي.

أسعار البنزين في دول الخليج 2020

الوقود السعودية

(ريال) الإمارات

(درهم) قطر

(ريال) البحرين

(فلس) الكويت

(فلس) بنزين ممتاز 1.63 1.91 1.30 200 105 بنزين عادي 1.47 1.72 1.25 140 85 الديزل 0.52 2.06 1.15 120 115

وسنتابع معكم خلال الساعات التالية اسعار البنزين الجديدة فى السعودية، والتى سوف تطرحها شركة ارامكو فى اليوم العاشر من كل شهر كما حدث فى الشهور السابقة.