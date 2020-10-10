” في لقاء جمعهم بمدير شرطة القطيف.. أهالي القديح يشكرون القيادة ويثمنون دور الأمن وتعاون المواطن “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف

التقى مدير شرطة محافظة القطيف اللواء ظافر الشهري، عدداً من شخصيات بلدة القطيف، صباح الخميس 21 صفر 1442هـ.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز العلاقة الوطيدة بين المواطنين ورجال الأمن.

وتضمن اللقاء، تأكيد الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين وسمو أمير المنطقة ونائبه، ولسعادة اللواء ظافر الشهري لجميع الجهات الأمنية على الدور البارز والمميز والجهود التي بذلوها خلال موسم محرم الحرام؛ مما أدى إلى نجاحه بصورته المميزة.

بدوره، أكد اللواء الشهري، أن جميع الجهات الأمنية كانت تقوم بدورها فلا حاجة لشكرها، موجهًا الشكر للأهالي لوعيهم وحرصهم على التعاون مع الجهات الأمنية.

هذا، وقد شارك في اللقاء كل من: سماحة الشيخ محمد العبيدان، والمهندس والحاج عبد الهادي الزين، والمهندس علي أحمد آل غزوي، وعضو المجلس البلدي المهندس السيد محمد السيد طاهر، ورئيس نادي مضر السابق المهندس أحمد عبد الله المرزوق