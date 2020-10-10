نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم وشروط التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مصرف الراجحي هو أفضل بنك للتمويل العقاري المدعوم ويرجع ذلك إلى أن البنك من البنوك التي توفر حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم وأيضًا حاسبة التمويل الشخصي حتى يقوم المواطنين بشراء بيت من خلال المصرف، ولكن ينبغي أن تتطلع على شروط الرهن العقاري في بنك الراجحي كي تتمكن من الاستفادة منه والحصول عليه بسهولة، بالإضافة إلى أن القرض المؤجل من بنك الراجحي يقبل عليه الكثير من عملاء المصرف.

حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم

حاسبة التمويل المدعوم الراجحي وكذلك خدمة الراجحي مباشر هي أداة ممتازة من أجل حساب قيمة القروض العقارية التقديرية، ويمكن استخدامها وفق الآلية التالية:

قم بالدخول إلى حاسبة التمويل العقاري مصرف الراجحي.

اختر القطاع الوظيفي حكومي أو شبه حكومي.

قم بإدخال سعر بيع العقار وتاريخ الميلاد الخاص بك.

قم بإدخال قيمة الراتب الذي تحصل عليه من خلال المؤسسة التي تعمل بها.

شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي

تقدم وزارة الإسكان فرصة التمويل العقاري من خلال بنوك سعودية، من بينها مصرف الراجحي أون لاين، وقد تعاون المصرف مع صندوق التنمية العقارية وطرح إلى الآن 6 مليون رسال سعودي من خلال مشروع الأمير سلمان السكني، ولكن اشترط مصرف الراجحي أن يكون العميل اسمه موضوع من خلال قائمة الانتظار في صندوق التنمية العقارية على الأقل، ومن ثم يمكنه التقديم على شراء العقارات السكنية.

الأوراق المطلوبة لشراء بيت عن طريق بنك الراجحي

صورة من الهوية الوطنية للمواطن المتقدم للحصول على التمويل وينبغي أن تكون سارية المفعول.

قم بتقديم خطاب موجهة من جهة العمل وموثق رسميًا من الغرفة التجارية.

عليك الحصول على نموذج الطلب للحصول على التمويل.

لا بد من تقديم صورة من الصك، وعرض لسعر المنزل تفصيلي.

لا بد أن تقوم بتقديم كروكي للمنزل، على أن يكون موضحًا به سعر المنزل.

وبعد استخدام حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم وتوافر كافة الاشتراطات التي وفرها المصرف للحصول عليه فيمكنك التقديم للحصول عليه، من خلال تقديم الأوراق والمستندات الرسمية، والانتظار حتى يتم الرد عليك، ويتم خطوة تقييم العقار في بنك الراجحي حينها يمكن تسليمك التمويل العقاري المدعوم.