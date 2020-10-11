رابط تحديث بيانات الضمان الإجتماعي| شروط الحصول على معاش الضمان الإجتماعي

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عمر شويل - جدة رابط تحديث بيانات الضمان الإجتماعي وشروط الحصول على معاش الضمان الإجتماعي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والتي نادت كافة المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم من أجل ضمان استمرار صرف المعاش الضمان لهم دون حدوث أي عراقيل قد تطرا، فيما نوهت أن موعد إغلاق تحديث البيانات سيوافق 20 من شهر نوفمبر القادم 2020م، واكدت أن آلية تحديث بيانات الضمان الإجتماعي تتم إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

رابط تحديث بيانات الضمان الإجتماعي

في إشارة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إلي كافة المستفيدين الذين يعانون من خطوات أو إجراءات تحديث البيانات بضرورة الإتصال برقم 19911 من أجل تلقي الإستفسارات والشكاوي والمساعدة في خطوات تحديث البيانات، والتي تتم عبر عدة خطوات بسيطة للغاية وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط https://hrsd.gov.sa/ الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية. التوجه إلي تحديث البيانات من خلال النقر على الملف الشخصي.

تقوم بتحديث وتعديل البيانات والمعلومات الجديدة.

بعد الإنتهاء من تحديث البيانات تقوم بالضغط على إرسال الطلب.

شروط الحصول على معاش الضمان الإجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بعد الضوابط الجديدة للاستفادة من معاش الضمان الإجتماعي والتي جاءت كالتالي:

يصرف معاش الضمان الإجتماعي إلي المواطنين السعوديين، ويتم استثناء كلا من (أرملة الزوج السعودي التي تحمل جنسية غير سعودية، والزوجة التي تحمل جنسية غير سعودية ولديها اولاد من زوج سعودي) يصرف معاش الضمان الإجتماعي إلي السعوديين المتواجدين بالمملكة إقامة دائمة. يصرف معاش الضمان الإجتماعي إلي المواطن الذي يعول أسرة. يصرف معاش الضمان الإجتماعي إلي الشباب من الإناث حتي تتزوج أو تحصل على وظيفة. يصرف معاش الضمان الإجتماعي إلي الشباب من الذكور حتي يحصل على وظيفة ، ويستمر صرف الضمان الإجتماعي حتي يكمل دراسته بمختلف مراحلها.

كما يمكنك الإطلاع أكثر علي شروط معاش الضمان الإجتماعي للشباب وذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن العديد من الشروط والضوابط الجديدة.

مقدار معاش الضمان الإجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن مقدار معاش الضمان الإجتماعي يصل إلي 9400 ريالاً سعودياً للفرد الاول فيما تتم زيادة مقدار معاش الضمان الإجتماعي لكل فرض إضافي بمقدار 3100 ريال سعودي، فيما نوهت عن إمكانية زيادة مقدار معاش الضمان الإجتماعي بعد الدراسة.