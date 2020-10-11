نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي الجديد ورابط الموقع الرسمي لبنك الراجحي وأهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي الجديد، يعرف بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية أنه من البنوك والمصارف الممتازة التي تقدم الكثير من الخدمات التمويلية الهامة التي تفيد المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويقدم مصرف الراجحي العديد من التسهيلات التي من خلالها يستطيع المواطن أن يحصل على قرض شخصي بدون تحويل المرتب إلى البنك، حيث هناك العديد من البنوك التي لا تدعم تلك الميزة أو الخاصية وتفرض إرسال مرتب الفرد إلى البنك مباشرةً، كما أن هناك الكثير من التمويلات التي يدعمها مصرف الراجحي مثل التمويلات العقارية والتمويل الشخصي بدون كفيل ويقدم المصرف كافة التمويلات بطريقة سهلة وبسيطة على الفرد.

تمويل الراجحي الجديد 2020

يدعم مصرف الراجحي تمويلات عديدة ومميزة وبها تسهيلات، حيث يعد بنك الراجحي من أهم البنوك في المملكة العربية التي تخدم الفرد والمجتمع وتخدم كل من يقيم على أرض المملكة العربية السعودية، ويقدم مصرف الراجحي فتح حسابات مختلفة وتلك الحسابات جارية، كما يقدم خدمة التحويل من مكان إلى آخر بدون أي رسوم وبطريقة مجانية، كما يوجد العديد من الحسابات التي تدعم العديد من المشاريع وهناك حسابات في بنك الراجحي خاصة للنساء وتتميز بالعديد من المميزات.

شروط الحصول على قرض الراجحي

يجب على المتقدم أن يكون من أصل سعودي وجنسيته سعودية.

يجب أن يكون الفرد المتقدم للقرض من الموظفين الذين عملوا على الأقل خمس سنوات متتالية في المؤسسات الماضية الخاصة أو الحكومية.

أن يكون عمر الفرد لا يقل عن خمسة وعشرون عامًا وأن لا يزيد عمر المتقدم لقرض الراجحي عن خمسة وخمسون عامًا.

يجب على المتقدم أن يقوم بتسديد قرض التمويل الشخصي من الراجحي في المواعيد المحددة والتي يحددها البنك مع المتقدم من ضمن بنود القرض.

يجب أن يكون الفرد عمله لا يقل عن سنة في المؤسسات الحالية المتواجد بها سواء المؤسسات الخاصة أو العامة.

معرفة قيمة تمويل شخصي من بنك الراجحي