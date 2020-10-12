نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442 ومخالفات ساهر برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية يُعتبر من أهم الخدمات التي يحتاج إليها قطاع عريض جدًا من أبناء المملكة العربية السعودية ، ولذلك ؛ فقد حرصت وزارة الداخلية السعودية على توفير خدمة إلكترونية يُمكن من خلالها لأي مواطن أو مقيم أن يستعلم عن المخالفات المرورية والمخالفات في ساهر وأن يقوم بسداد قيمة المخالفة بشكل إلكتروني أيضًا إذا رغب في ذلك عبر مجموعة خطوات سهلة وبسيطة.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1442

الدخول مباشرةً إلى الموقع الرسمي وزارة الداخلية

ثم الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمرور ومنها يتم اختيار (الاستعلام عن المخالفات المرورية).

الدخول إلى منصة أبشر وإدخال بيانات تسجيل الدخول.

واختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات وإدخال رقم الهوية، وبذلك سوف يتم عرض جميع المخالفات المرورية الموقعة على سيارة صاحب السيارة.

ويُذكر أنه يُمكن الاعتماد أيضًا على رقم الإقامة بدلًا من رقم الهوية في حالة الاستعلام عن المخالفات المرورية للمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية ؛ حيث يتم في هذه الحالة اتباع كافة الخطوات السابقة ، ولكن في خطوة إدخال رقم الهوية الوطنية ؛ سوف يتم إدخال رقم الإقامة ولا بُد بالطبع أن تكون سارية وهنا سوف يتم عرض جميع المخالفات المرورية والمخالفات المرصودة عبر نظام ساهر أيضًا وقيمة كل غرامة ، وتقديم اعتراض على المخالفة إذا لزم الأمر ولكن بعد أن يتم تسديد قيمة الغرامة أولًا.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يتم الدخول أولًا إلى موقع نظام أبشر وخدمات الأفراد

الذهاب إلى خدمات المرور من الصفحة الرئيسية، وهنا سوف يتم الانتقال إلى صفحة أخرى هي صفحة استعلام المخالفات.

الضغط على (مخالفات) ثم التالي ثم إدخال رقم لوحة المركبة (السيارة).

وبذلك سوف تظهر جميع المخالفات الموقعة على السيارة وقيمة كل منها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية أبشر

يُمكن كذلك الاستعلام عن مخالفات المركبات بشكل دقيق عبر نظام أبشر خدمات الأفراد كما يلي:

الولوج إلى صفحة أبشر الأفراد الإلكترونية الرسمية عبر الإنترنتـ وتحديد خدمات المرور الإلكترونية

إدخال رقم الهوية الوطنية (في حالة المواطن).

إدخال رقم الإقامة السارية (في حالة المُقيم).

كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح كما هو.

الضغط على زر (عرض).

وبذلك ؛ سوف تظهر صفحة تحتوي على كافة المخالفات الموقعة على المركبة خاصة صاحب الهوية الوطنية أو الإقامة وقيمة كل منها بالتفصيل.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية

هناك بعض الأرقام الهاتفية التي قد خصصتها وزارة الداخلية السعودية من اجل مساعدة كل مواطن يسعى إلى معرفة أي مخالفات موقعة عليه بدون أبشر من خلال الاتصال على رقم 920020405 أو رقم 0966114419688 ؛ حيث يُمكن الاتصال بأي من هذه الأرقام والاستعلام عن المخالفات أثناء ساعات العمل اليومية التي تبدأ من الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثانية والنصف ظهرًا ، ويُمكن أيضًا التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة: [email protected]

الاستعلام عن مخالفات ساهر

يُعتبر نظام ساهر الإلكتروني هو عبارة عن برنامج آلي يتم من خلاله رصد أي تجاوزات قد تحدث في السرعة على طرق المملكة العربية السعودية ، ورصد اتباع طرق مخالفة أو الوقوف على خط المشاة أو تجاوز إشارات المرور وعدم الالتزام بها أو غيرهم ، ويُمكن الاستعلام عن جميع مخالفات ساهر أيضًا من خلال منصة أبشر الإلكترونية ، ويُذكر أنه يُمكن من خلال منصة أشر أيضًا تقديم الاعتراضات على مخالفات ساهر.

تقسيط المخالفات المرورية

لا يُمكن تقسيط أي من مخالفات السيارات حتى وإن كانت قيمتها كبيرة ، ولكن من أجل التيسير على المواطنين ؛ فإن المملكة تسمح لأي فرد موقع عليه أكثر من غرامة واحدة أن يقوم بتسديد قيمة كل غرامة على حدا وليس بالضرورة أن يتم تسديد جميع المخالفات في نفس الوقت .

وبالتالي ؛ يجب عدم الانسياق وراء الأشخاص الذين يدعون بأنهم قادرين على تقديم الطلبات الخاصة بتقسيط أي من غرامات السيارة ، ويُذكر أن حكومة المملكة قد وضعت نظام المخالفات المرورية والفئات المختلفة لها ؛ ليس من أجل التضييق على الموانين ؛ ولكن حرصًا منها على الحفاظ بأقصى قدر ممكن على صحة وسلامة قائدي السيارات أنفسهم وعلى سلامة المارَّة أيضًا.

فئات المخالفات المرورية في المملكة

هناك أكثر من فئة من فئات المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية ؛ حيث أنها تتباين وفقًا لمدى الخطأ الذي ارتكبه السائق على النحو التالي :

الفئة الأولى: تتراوح قيمة الغرامة بيها بين 500 إلى 900 ريال سعودي.

تتراوح قيمة الغرامة بيها بين 500 إلى 900 ريال سعودي. الفئة الثانية: تراوح قيمتها بين 300 إلى 500 ريال سعودي.

تراوح قيمتها بين 300 إلى 500 ريال سعودي. الفئة الثالثة: تتراوح قيمة الغرامة بها بين 150 إلى 300 ريال سعودي.

تتراوح قيمة الغرامة بها بين 150 إلى 300 ريال سعودي. الفئة الرابعة: تتراوح قيمة الغرامة بها بين 50 إلى 100 ريال سعودي.

تتراوح قيمة الغرامة بها بين 50 إلى 100 ريال سعودي. الفئة الخامسة: تتراوح قيمة الغرامة بها بين 1000 إلى 2000 ريال سعودي.

تتراوح قيمة الغرامة بها بين 1000 إلى 2000 ريال سعودي. الفئة السادسة: تتراوح قيمة الغرامة بها بين 3000 إلى 5000 ريال سعودي.

تتراوح قيمة الغرامة بها بين 3000 إلى 5000 ريال سعودي. الفئة السابعة: وهي تشمل أي مخالفة كبيرة تتجاوز قيمة الغرامة بها ما يزيد عن 10 ريال سعودي.

ويُذكر أن رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية ومخالفات ساهر أيضًا عبر منصة أبشر الإلكترونية قد ساعد بشكل كبير جدًا في التعرف على قيمة أي غرامة موقعة على السيارات والمركبات عمومًا ومن ثم القدرة على السداد مباشرة أو تقديم الاعتراضات على الغرامات بشكل إلكتروني وخلال لحظات معدودة أيضًا، ويُذكر أنه يُمكن لأي فرد داخل المملكة أيضًا أن يتعرف على رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الطريقة الجديدة وشروط التسجيل بسهولة..