نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في سكني وخطوات تسجيل مستفيد جديد عبر منصة سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في سكني وشروط الحصول على الدعم السكني 2020 نقدمه لكم من خلال هذا المحتوي، حيث يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن آلية الحجز الإلكتروني في برنامج سكني،حيث تقدم وزارة الإسكان السعودية بالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية وحدات سكنية بمواصفات متميزة للأسر الأكثر احتياجا بالمملكة في ضوء سعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين وتحقيق أعلى مستوي من مستويات العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع.

نقدم لكم من خلال السطور التالية كيفية حجز وحدات سكنية في برنامج سكني وطريقة الحجز الإلكتروني في سكني من خلال تسجيل مستفيد جديد في منصة سكني، كما نقوم بعرض شروط الاستحقاق في سكني 1442، فتابعونا.

طريقة التسجيل في برنامج سكني

الحجز الإلكتروني في دعم سكني يتم بشكل بسيط وسهل، فلم يعد المواطن بحاجة إلى الذهاب إلى مقرات وزارة الإسكان لتسجيل مستفيد جديد في سكني، فمن ضمن التحول الرقمي التي اعتمدتها المملكة في كافة الوزارات، تقدم وزارة الإسكان آلية الحجز الإلكتروني في سكني عبر الموقع الرسمي للوزارة في شبكة الإنترنت، في البداية عليك أن تجهز دفتر العائلة استعدادًا للخطوات التالية:

الدخول على رابط وزارة الإسكان”موقع صندوق التنمية العقارية”. الضغط على تسجيل جديد. تعبئة البيانات المطلوبة في الحقول، والتأكد من صحتها قبل الضغط على كلمة”تسجيل أسفل الشاشة”. تشمل الحقول الفارغة على”رقم الهوية-رقم الجوال، تاريخ الميلاد-رمز الهوية شروط استحقاق سكني 1442.

شروط استحقاق سكني 1442

يعد برنامج سكني هو أحد البرامج التي تم إنشاؤها عام2017، ويقدم البرنامج حلول ومنتجات سكنية متنوعة للمواطنين، حيث تم تخصيص عدد 280 ألف منتج من برنامج سكني في جميع أنحاء الأراضي السعودية،وفيما يلي عرض لأهم شروط التسجيل في دعم سكني:

يشترط أن يكون المتقدم أكثر من 25 عاما. ألا يكون قد حصل أحد أفراد الأسرة على سكن من برنامج سكني. عدم أمتلاك أي فرد من أفراد الأسرة على سكن لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الطلب. أن تكون كافة الشروط السابقة قائمة ومستمرة حتي يوم الحصول على الدعم السكني.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالتنا حول كيفية التسجيل في برنامج سكني عبر رابط وزارة الإسكان السعودية، كما قمنا بعرض شروط الاستحقاق قي دعم سكني، وإذا واجهتكم أيه مشكلة في تتبع طريقة تسجيل سكني جديد يمكنكم ترك تعليق أسفل المقالة بالمشكلة، وسنقوم بالرد على سيادتكم على الفور.