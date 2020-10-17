نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن الصندوق العقاري بالسجل المدني portal.redf.gov.sa وزارة الإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنكم اجراء استعلام عن الصندوق العقاري بالسجل المدني بكل سهولة عبر صندوق العقاري والاستعلام عنه بالسجل المدني من ضمن الخدمات التي تمنحها وزارة الإسكان للمواطنين بالسعودية، إذ يقوم ذلك الصندوق بتوفير الخدمات العقارية للمواطنين، وعن طريق خطة التحول الإلكتروني لكافة الخدمات الحكومية بالسعودية التي تأتي في حيز رؤية المملكة 2030 فيمكن الاستفادة من جميع خدمات وزارة الإسكان عن طريق الموقع الإلكتروني المتعلق بالوزارة، أو عن طريق البرنامج الخاص بالنفاذ الوطني.

استعلام عن الصندوق العقاري بالسجل المدني

إن الخدمة الخاصة بعملية الاستعلام عن الصندوق العقاري بالسجل المدني من الخدمات التي يمتاز بها ويمنحها الصندوق بالمساهمة مع وزارة الإسكان للمستفيدين من برامج التمويل المتنوعة والعديدة، وهذا لبناء الأراضي، أو شراء أو إيجار المساكن عن طريق خدمة “سكني” التي تكون موجودة بغية الحصول على السكن المناسب لكافة المواطنين، من بين خطة المملكة 2030 حتى يتم النهوض بجميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

طريقة الاستعلام عن الصندوق العقاري برقم السجل المدني



من خلال صندوق التنمية العقاري تستطيع الآن أن تستعلم عنه من خلال السجل المدني، بإجراء استعلام عن الصندوق العقاري بالسجل المدني وهذا عن طريق السير على الخطوات التالية: