نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة | تمويل شخصي سريع وفوري بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي سريع وفوري بدون تحويل الراتب لدى منصة سلفة بالسعودية تقدم منصة سلفة العديد من باقات التمويل المختلفة لكي تواكب متطلبات العملاء المالية فهى تقدم تمويل شخصي يعتمد على التقنيات المالية fintech وذلك للترقي بمستوى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء بأسهل وابسط طريقة ويتميز هذا التمويل الشخصي لدى سلفة بالسرعة في الإجراءات والحصول على الموافقة الفورية في خلال 15 دقيقة

مميزات التمويل الشخصي لدى منصة سلفة بالسعودية

التمويل الشخصي لدى سلفة يتميز بأنه تمويل يتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

يتميز التمويل الشخصي لدى سلفة بالحصول على الموافقة الفورية

يتميز التمويل الشخصي لدى سلفة بأنه تمويل بدون تحويل الراتب

يتميز التمويل الشخصي لدى سلفة بفترات سداد مرنة و ميسرة

شروط الحصول على التمويل الشخصي لدى سلفة

وضعت سلفة شروط وأحكام لكي يستطيع المواطن السعودي التقدم للحصول على التمويل الشخصي السريع لدى سلفة بالسعودية

لابد أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل الشخصي لدى سلفة مواطن سعودي الجنسية

أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل لدى سلفة لا يقل عن 18عام عند التقديم للحصول على التمويل

لابد أن يكون العميل المتقدم لدى سلفة مقيم بشكل دائم داخل أراضى المملكة العربية

أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل الشخصي لدى سلفة قد قضى مدة عمل لا تقل عن 6 أشهر في عمله

خطوات الحصول على التمويل الشخصي لدى سلفة

يتم الحصول على التمويل الشخصي لدى سلفة فى خلال 15 دقيقة ويتم الحصول على الموافقة الفورية من خلال الخطوات البسيطة التالية