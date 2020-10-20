نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة | تمويل شخصي سريع وفوري بدون تحويل الراتب في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي سريع وفوري بدون تحويل الراتب لدى منصة سلفة بالسعودية تقدم منصة سلفة العديد من باقات التمويل المختلفة لكي تواكب متطلبات العملاء المالية فهى تقدم تمويل شخصي يعتمد على التقنيات المالية fintech وذلك للترقي بمستوى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء بأسهل وابسط طريقة ويتميز هذا التمويل الشخصي لدى سلفة بالسرعة في الإجراءات والحصول على الموافقة الفورية في خلال 15 دقيقة
مميزات التمويل الشخصي لدى منصة سلفة بالسعودية
- التمويل الشخصي لدى سلفة يتميز بأنه تمويل يتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
- يتميز التمويل الشخصي لدى سلفة بالحصول على الموافقة الفورية
- يتميز التمويل الشخصي لدى سلفة بأنه تمويل بدون تحويل الراتب
- يتميز التمويل الشخصي لدى سلفة بفترات سداد مرنة و ميسرة
شروط الحصول على التمويل الشخصي لدى سلفة
وضعت سلفة شروط وأحكام لكي يستطيع المواطن السعودي التقدم للحصول على التمويل الشخصي السريع لدى سلفة بالسعودية
- لابد أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل الشخصي لدى سلفة مواطن سعودي الجنسية
- أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل لدى سلفة لا يقل عن 18عام عند التقديم للحصول على التمويل
- لابد أن يكون العميل المتقدم لدى سلفة مقيم بشكل دائم داخل أراضى المملكة العربية
- أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل الشخصي لدى سلفة قد قضى مدة عمل لا تقل عن 6 أشهر في عمله
خطوات الحصول على التمويل الشخصي لدى سلفة
يتم الحصول على التمويل الشخصي لدى سلفة فى خلال 15 دقيقة ويتم الحصول على الموافقة الفورية من خلال الخطوات البسيطة التالية
- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لسلفة
- ثم أختيار تمويل شخصي والضغط عليها ثم تظهر صفحة أخرى
- ثم إستكمال جميع البيانات المطلوبة
- ثم تحديد قيمة التمويل وتحديد فترة السداد
- ثم سوف تصل رسالة تأكيد أو الرفض بعد توافر جميع الأحكام والشروط
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