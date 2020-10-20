نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طباعة العنوان الوطني وكيفية ادارة العنوان الوطني بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعبير طباعة العنوان الوطني من الأمور الهامة للأفراد والمؤسسات وكذلك ادارة العنوان الوطني للأفراد، والعنوان الوطني من الخدمات التي تُقدمها مؤسسة البريد السعودي للارتقاء بالمعاملات التجارية بالمملكة وجعلها تعتمد على العناوين الرقمية بدلًا من العناوين التقليدية تماشيًا مع رؤية 2030 الإصلاحية بالمملكة، يمكن بعد التسجيل في العنوان الوطني تعديل وتحديث بيانات الفرد في حالة طرأ عليها أي تغيير، ويشمل العنوان الوطني السعودي جميع قطاعات المملكة.

التسجيل في العنوان الوطني:

بخطوات بسيطة يستطيع الأفراد التسجيل في العنوان الوطني إلكترونيًا:

الدخول لرابط تسجيل العنوان الوطني.

النقر على كلمة تسجيل الأفراد ثم تسجيل جديد

ثم الموافقة على الأحكام والشروط الخاصة بالبريد.

أختر معلومات العنوان : المنطقة والمدينة والحي السكني ورقم المبنى الذي تسكن به.

ثم تحقق من العنوان الذي قمت بإدخاله.

انتقل لتعبئة بياناتك الشخصية ثم انقر على التالي.

يُرسل لك كود التفعيل على الجوال ضعه في مكانه.

بذلك تكون قد انتهيت من التسجيل بالعنوان الوطني.

طباعة العنوان الوطني للأفراد

قم بالدخول لموقع العنوان الوطني.

انقر على تسجيل الأفراد.

النقر على إدارة عنوان مسجل

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ورقم الجوال

ثم النقر على تحقق من الهوية.

أدخل رمز التفعيل المرسل على الجوال بمكانه المخصص.

ثم النقر على تحقق.

ثم النقر على أيقونة طباعة التفاصيل.

من متصفحك أنقر على العرض بإصدار سطح المكتب.

ثم من أعلى العنوان ناحية اليسار تجد أمر طباعة قم بالنقر عليه.

ثم النقر على pdf

واختر تحميل Download

ثم النقر على تم.

ثم النقر على السابق وتسجيل الخروج.

تجد ملف العنوان تم تحميله على جهازك بوحده التخزين المركزية.

تعديل العنوان الوطني

يمكن للأفراد أو المؤسسات التعديل على العنوان الوطني الخاص بهم كالتالي: