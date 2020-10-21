نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكهرباء وكيفية سداد فاتورة الكهرباء بالتقسيط وحالات حظر فصل الكهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطن السعودي بشكل مستمر والمقيم في المملكة العربية السعودية حول سداد فاتورة الكهرباء، حيث وجه العديد من المواطنين العديد من الاستفسارات بخصوص تسديد فاتورة الاستهلاك بالتقسيط، علماً بأن فاتورة الاستهلاك بلغت مبلغ قدره حوالي 5 ألاف ريال سعودي، ومن الجدير بالذكر أن الشركة أشارت إلى إمكانية سداد حوالي 50% فقط من قيمة الفاتورة، وتم دفع المبلغ المتبقي مع الفاتورة التالية أو تقديم طلب تقسيط مديونية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، وفي وقت سابق أوضحت الشركة حالات فصل الخدمة عن المستفيدين، حيث قالت أنه يتم فصل الخدمة الكهربائية عند بلوغ الرصيد السابق أكثر من 1000 ريال سعودي أو في حال تراكم الفواتير لأكثر من 3 أشهر.

تجنب فصل الخدمة :

وقد أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه لكي يتجنب الشخص المستهلك فصل خدمة الكهرباء عنه يمكن أن يقوم بسداد حوالي 50% من المبلغ المطلوب، والقيام بسداد باقي قيمة الفاتورة مع الفاتورة التالية، كما أوضحت الشركة رداً على استفسارها في هذا الشأن من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه يمكن أيضا طلب تقسيط المديونية عبر الموقع الإلكتروني للشركة، وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قد أوضحت حالات يحظر فيها فصل الخدمة من جانب شركة الكهرباء عن المستفيد لعدم السداد وتوفير الخدمة بموثوقية عالية وبصفة مستمرة.

حالات حظر فصل الكهرباء :

حيث قالت الهيئة السعودية للكهرباء في بيان لها أن هذه الحالات وهي كالتالي:

أولها خلال شهر رمضان المبارك أوقات اختبارات التعليم العام وبعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدمي الخدمة كما يحظر فصل الخدمة في حالة وجود شخص تستدعي حالته الصحية بناء على التقارير الطبية عدم انقطاع الخدمة وجود شكوى قائمة ذات علاقة بالفاتورة

وأشارت الهيئة في بيانها الصريح أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أكدت على أن عدم فصل الخدمة عن الشخص المستهلك في العديد من الحالات التي تم تحديدها، ومنها تأخره في تسديد المستحقات المترتبة على استهلاكه بعد انقضاء مدة الإنذار حسب المدة التي اعتمدتها الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية أو في حالة حصوله على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن من مقدم الخدمة أو إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.