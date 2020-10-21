نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1442 من خلال الرابط الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية من خلال الرابط الرسمي، أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن استعدادها لتلقي جميع طلبات التقديم على الوظائف التي تم الإعلان عنها قبل ذلك، والتي تشمل استقطاب الكوادر البشرية من النساء والرجال وذلك للعمل في بعض المناطق داخل المملكة السعودية والمحافظة ولكن ينبغي الاطلاع على شروط التقديم للحصول على الوظيفة وهي كالآتي:

وظائف الأحوال المدنية 1442

أولا يجب أن يكون هذا الشخص لائق طبياً وألا يكون متزوجا من امرأة غير السعودية أو لا تكون متزوجه من شخص غير سعودي، وأن يكون هذا المتقدم سعودي أو سعودي الجنسية.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة ولم يتم الحكم عليه قبل ذلك في أي حكومة تتعلق بالجريمة أم مخلة بالشرف والأمانة، بجانب أن تكون الهوية الوطنية ساري المفعول.

هذا وقد أوضحت الأحوال المدنية أنه يمكن التقديم لحملة الشهادة الثانوية والترشيح النهائي بعد الانتهاء من مراجعة وتطبيق البيانات ومراجعه كافه المقابلات الشخصية، وبالتالي يتم الموافقة عليه من قبل الجهات المعين ويمكن إجراء الاختبارات من خلال الرابط الإلكتروني والمقابلة الشخصية، هذا وقد الأحوال المدنية أنه ينبغي تجهيز أصل من المؤهلات العلمية والعملية واثنين صورة شخصية والهوية الوطنية عند أجراء المقابلة الشخصية.

وأكدت أنه سوف يتم استبعاد أي طلب غير صحيح أو مخالف وسوف يتم العمل على مسابقة الشهادات الصادرة من خارج المملكة السعودية وينبغي تحديد المناطق وليس المحافظات في وظائف الأحوال المدنية 1442.