مطار الطائف .. تحفة من الجمال

دوت الخليج – الطائف : هدى العبدالله

ضمن مشروع تحسين الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية لمطار الطائف الدولي، افتتح سعادة مساعد رئيس هيئة ⁧‫الطيران المدني‬⁩ للعمليات عدداً من المشروعات التطويرية داخل وخارج صالات السفر‬ ..

وتضمّنت تلك المشروعات «إنشاء حديقة خارجية تستوعب 6 مواقع للتشغيل التجاري، ومبنى خارجي لمكاتب تأجير السيارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية لصالة الوصول الدولي، وتطوير عدد من المرافق الخدمية داخل صالة المغادرة الداخلية». أمنياتنا للجميع بتجربة سفر مميزة.

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