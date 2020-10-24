هل يأثم من رأى منكراً ولم ينكره؟ الشيخ المنيع يجيب

بلادي – الرياض :أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أن الرسول ﷺ أمر بإنكار المنكر، مستشهدا بقوله: “من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”.

وأبان الشيخ المنيع أن من لا ينكر المنكر بقلبه فهو مخالف لأمر رسول الله ﷺ، لكنه لا يخرج من الملة.

وقال إن الله عز وجل بين لنا الحلال والحرام والأوامر والنواهي، موضحا أن من لا ينكر المنكر على نفسه فإنه يكون كمن اتبع هواه ومن يتبع هواه فقد ضل.