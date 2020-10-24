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عمر شويل - جدة الشركة السعودية توضح خطوات تقسيط سداد قيمة الفاتورة، قامت الشركة السعودية للكهرباء بالرد على استفسار أحد المواطنين بالمملكة السعودية حول تسديد فاتورة استهلاك وبالتقسيط والتي وصلت إلى 500 ريال سعودي وأوضحت الشركة يمكن أن يقوم بتسديد 50% من قيمة الفاتورة، ويقوم بدفع المبلغ الباقي مع الفاتورة التالية أو يمكن أن يقوم بتقديم طلب تقسيط مديونية من خلال الموقع الالكتروني لشركة الكهرباء عنها على الانترنت.

حيث أوضحت الشركة السعودية أن فصل الخدمة عن المستفيدين يتم هذا الأمر عندما يصل نصيد السابق أكثر من 100 ريال سعودي أو عندما تتراكم من الفواتير أكثر من ثلاثة أشهر.

تجنب فصل الخدمة

أوضحت شركة الكهرباء السعودية أنه يوجد بعض الخطوات التي تساعد المستهلكين سجل فصل الخدمة حيث يمكنهم سداد 50% من المبلغ المطلوب ويقوم بسداد باقي الفاتورة مع الفاتورة القادمة، وهذا الأمر رداً على استفسار أحد المواطنين من خلال موقع تويتر عند أنه يستطيع طلب تقديم طلب تقسيط المديونية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

حيث أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء بالمملكة بعض الحالات التي يتم فصل فيها الخدمة وذلك عندما يقوم المستفيد من عدم سداد الفواتير وتوفير الخدمة عالية وبشكل دائم.

حيث يتم عدم فصل الخدمة عن شخص يعاني من حالة صحية وبالتالي لا يتم انقطاع الكهرباء عنه ويمكنه تقديم شكوى ويتم فصل الخدمة عند تراكم المستحقات لعدة شهور أقصاها ثلاثة أشهر.