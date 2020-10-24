“الأمن البيئي”: غرامة مخالفي “شبة النار” تصل إلى 50 ألف ريال

بلادي – الرياض :أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إشعال النار خلال الرحلات البرية، أو ما يُعرف بـ”شبة النار”، غرامته تتراوح بين 500 ريال و50 ألف ريال، وإلزام المخالف بإصلاح الضرر.

وشدد مدير إدارة الإعلام في القوات، الرائد رائد المالكي، بحسب صحيفة “عكاظ”، على ضرورة أخذ المتنزهين جميع الاحتياطات التي تمنع نشوب الحرائق أو الإضرار بالغطاء النباتي.

وأضاف أن الاحتياطات تتمثل في: استخدام مواقد، وعدم إشعال النار بالقرب من جذوع الأشجار، وإطفاء النار بشكل كامل.