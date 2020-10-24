عضو دوت الخليج “فهد قحل” يحتفل مساء أمس بزفافة

دوت الخليج – الشرقية

في ليلة من ليالي الأنس والسرور، اختلطت فيها نسائم الربيع ونسائم الأفراح، واعتلت فيها أصوات الفرح، احتفل الزميل المصور والحكم “فهد موسى قحل ” بزواجه مساء أمس الجمعة الثالث والعشرين من شهر أكتوبر 2020، في قاعة المغيدي بالدمام ، على كريمة عبده أحمد رفاعي.

حضر حفل الزفاف الشيخ جبران قحل ولفيف من الأهل والوجهاء والأعيان والزملاء والأصدقاء والمصورين والحكام من داخل الشرقية ومن خارجها، والذين حرصوا على مشاركة الفرح وقدموا التهاني والتبريكات للعريس، متمنين له حياة سعيدة مباركة، وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة في قاعات الأفراح .

من جانبه فقد أعرب العريس “فهد قحل ” عن سعادته البالغة بإكمال نصف دينه، ومقدماً الشكر والعرفان لكل من شاركه فرحة زواجه.

وأسرة صحيفة “دوت الخليج” تزف أرق التهاني والتبريكات للعريس الزميل “القحل ” وتتمنى له حياة سعيدة.