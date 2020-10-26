نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 36 من حساب المواطن شهر نوفمبر 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة 36 من حساب المواطن شهر نوفمبر 2020 يبحث الكثيرون من المستحقين عن موعد صرف الدفعة36 من حساب المواطن السعودي والتي قد منحتها الحكومة السعودية للمواطنين محدودي الدخل لمساعدتهم علي المعيشة وتوفير مطالبهم وشراء مستلزماتهم في ظل الظروف التي تعايشت بها البلاد الفترة الأخيرة بسبب انتشار الوباء، وعمليات التطوير التي شهدتها المملكة العربية السعودية في الفترة الاخيرة، فقد تم التقديم من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ فترة وبالفعل تم صرف الدفعات للمستحقين التي تم فحص حالتهم قبل القبول بصرف الدفعة تابعوا معنا موعد صرف الدفعة 36 لحساب المواطن.
موعد صرف الدفعة حساب المواطن الدفعة 36
فقد أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز الموعد التي يتم به صرف الدفعة 36 من حساب المواطن للمستحقين في بداية الشهر حتي يتمكن المواطن من سداد التزماته وشراء ما يحتاجه، وتم وضع المبالغ المالية في البنوك حتي يتم الصرف في يوم 10/11/2020
الفئات المستحقة لـحساب المواطن
- يتم صرف الدفعات للمواطنين محدودي الدخل
- الأرامل والمطلقات
- الأسر التي بدون عائلها وتركها بدون عائد
- أن يكون المواطن سعودي الجنسية
- قديم الأوراق والمستندات التي تدل علي ذلك
شروط الحصول على دعم حساب المواطن
- لا يقل عمر المواطن عن 18 عام
- يجب أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية
- أن يكون المواطن محدودي الدخل
- لا يوجد للمتقدم لدية سجل تجاري
- يكون المواطن مقيم بالمملكة العربية السعودية
كيفية الدخول إلي موقع برنامج حساب المواطن
- يجب عليك الدخول للموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن
- الضغط علي أيقونة تقديم الطلب
- ثم الضغط علي الإفصاح عن الدخل
- انتقل إلى خيار الإجراءات
- ثم اضغط علي التعديل علي الدخل
- قم بالضغط علي حفظ
- بعد ذلك سوف يتم إرسال البيانات ودراستها والتحقق منها، واذا كانت الشروط متطابقة فيشمله الدعم علي المستفيد.
كيفية الاستعلام عن حساب المواطن
يمكنك الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة36 من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن، وملء جميع البيانات التي أمامك وإدخال رمز التحقق ثم الضغط علي”أستعلام” وسوف يظهر لك كل التفاصيل التي تريدها وكل ما يخص البرنامج.
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