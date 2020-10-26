نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 36 من حساب المواطن شهر نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة 36 من حساب المواطن شهر نوفمبر 2020 يبحث الكثيرون من المستحقين عن موعد صرف الدفعة36 من حساب المواطن السعودي والتي قد منحتها الحكومة السعودية للمواطنين محدودي الدخل لمساعدتهم علي المعيشة وتوفير مطالبهم وشراء مستلزماتهم في ظل الظروف التي تعايشت بها البلاد الفترة الأخيرة بسبب انتشار الوباء، وعمليات التطوير التي شهدتها المملكة العربية السعودية في الفترة الاخيرة، فقد تم التقديم من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ فترة وبالفعل تم صرف الدفعات للمستحقين التي تم فحص حالتهم قبل القبول بصرف الدفعة تابعوا معنا موعد صرف الدفعة 36 لحساب المواطن.

موعد صرف الدفعة حساب المواطن الدفعة 36

فقد أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز الموعد التي يتم به صرف الدفعة 36 من حساب المواطن للمستحقين في بداية الشهر حتي يتمكن المواطن من سداد التزماته وشراء ما يحتاجه، وتم وضع المبالغ المالية في البنوك حتي يتم الصرف في يوم 10/11/2020

الفئات المستحقة لـحساب المواطن

يتم صرف الدفعات للمواطنين محدودي الدخل

الأرامل والمطلقات

الأسر التي بدون عائلها وتركها بدون عائد

أن يكون المواطن سعودي الجنسية

قديم الأوراق والمستندات التي تدل علي ذلك

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

لا يقل عمر المواطن عن 18 عام

يجب أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون المواطن محدودي الدخل

لا يوجد للمتقدم لدية سجل تجاري

يكون المواطن مقيم بالمملكة العربية السعودية

كيفية الدخول إلي موقع برنامج حساب المواطن

يجب عليك الدخول للموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن

الضغط علي أيقونة تقديم الطلب

ثم الضغط علي الإفصاح عن الدخل

انتقل إلى خيار الإجراءات

ثم اضغط علي التعديل علي الدخل

قم بالضغط علي حفظ

بعد ذلك سوف يتم إرسال البيانات ودراستها والتحقق منها، واذا كانت الشروط متطابقة فيشمله الدعم علي المستفيد.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن

يمكنك الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة36 من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن، وملء جميع البيانات التي أمامك وإدخال رمز التحقق ثم الضغط علي”أستعلام” وسوف يظهر لك كل التفاصيل التي تريدها وكل ما يخص البرنامج.