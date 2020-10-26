نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي الجديد 1442ه‍ وإجراءات تسجيل الحضور في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي الجديد الذي يبحث عنه الكثيرين من العاملين فى المنظومة التعليمية الجديدة”التعليم عن بعد” والذى لجأت آلية وزارة التعليم السعودي ليكون الحل الأول لاستمرار نجاح التعليم وعدم توقفه خلال هذا العام 1442ه‍، ونظراً إلى عمليات البحث المستمرة منذ بداية هذا الأسبوع على رابط منصة مدرستي الجديد من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات من أجل إتمام عملية التسجيل ومتابعة الدروس التعليمية، حيث تعد عملية تسجيل الدخول من إلي رابط منصة مدرستي الجديد من أبسط واسهل الطرق كل ما يلزم فعله هو الدخول على الرابط الرسمي ثم القيام بتسجيل الإسم والرقم السري ثم التحقق من الرمز المرئي وفى النهاية تقوم بالضغط على كلمة تسجيل.

رابط منصة مدرستي وإجراءات التسجيل وإثبات الحضور للمعلمات والمعلمين

يتمكن المعلمين والمعلمات من إثبات الحضور إلى منصة مدرستي عبر الدخول على رابط منصة مدرستي والضغط على الواجهه الرئيسيه واختيار قائمة المحتوى بعدها يتوجب على المعلم بالنقر على كلمة (حاضر) ثم يقوم المعلم أو المعلمة من اختيار الجزء المقرر شرحه وفى النهاية يعاود التأكيد مرة أخرى على الحضور.

طريقة تفعيل مايكروسوفت تيمز لدخول المنصة التعليمية مدرستي