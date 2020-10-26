نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض عقاري بدون تحويل راتب بنك الراجحي يصل لـ2 مليون ريال بدون رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض عقاري بدون تحويل راتب بنك الراجحي بقيمة تمويل كبيرة وبدون رسوم إدارية وفترات سداد تصل لغاية 25 سنة، يتضمن هذا النوع من التمويل العقاري مزايا لا حصر لها، وليس جديد من مصرف الراجحي الذي يوفر الحلول التمويلية المتعددة بخصائص تشمل جميع الفئات بهدف إيصال الخدمات لأكبر عدد من المستحقين سواء من السعوديين أو المقيمين والمتقاعدين أيضاً، في إطار التطور الشامل الذي يسير في المملكة والنهوض بها ورفع مستوى الاقتصاد بين دول العالم، لذا يعمل الراجحي جاهداً إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية ومنتجات التمويل بتيسير في الإجراءات والمرونة في التعامل مع العملاء، ونظراً لأن البنك من أقدم البنوك في السعودية فله مكانة كبيرة بين الشعب من حيث طريقة التعامل وإيجاد الحلول والمساعدة في حل مشكلتك المالية.

قرض عقاري بدون تحويل راتب بنك الراجحي

المزايا التي يوفرها البنك في هذا النوع من التمويل العقاري:-

متوافق مع الشريعة الإسلامية.

قرض بمبلغ كبير يصل لـ 2 مليون ريال.

أكبر فترات سداد على راحتك تصل حتى 25 سنة.

قرض بدون رسوم إدارية.

تمويل جميع مستفيدي صندوق التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان.

قرض بدون تحويل الراتب.

متطلبات بسيطة وإجراءات ميسرة.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 4.8%.

أفضل هامش ربح لصالح العميل.

يمكنك حساب القسط الشهري عبر حاسبة القرض بنك الراجحي أو التواصل هاتفياً عبر الاتصال على خدمة العملاء بالرقم المذكور أسفل.

شروط قرض عقاري بدون تحويل راتب ورسوم إدارية

يجب أن يكون العميل لديه حساب في مصرف الراجحي.

لابد أن يكون العميل على رأس عمل سواء القطاع العام أو الخاص، ولكن لابد أن تكون جهة العمل معتمدة لدى البنك.

ألا يقل الدخل الصافي عن 7.000 ريال سعودي.

تمويل عقاري بدون تحويل الراتب لجميع مستفيدي صندوق التنمية أو وزارة الإسكان.

طريقة تقديم طلب تمويل عقاري من بنك الراجحي

عليك تعبئة نموذج الطلب من خلال رابط موقع الراجحي.

ثم رفع المستندات المطلوبة.

*تطبق الشروط والأحكام *.

في حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل عبر خدمة عملاء بنك الراجحي للرد على استفساراتكم والمساعدة في الحصول على القرض، وذلك الاتصال على رقم 8001241222.