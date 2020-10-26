نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح حساب للشركات عبر الإنترنت ببنك الإنماء بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات فتح حساب للشركات يقدم بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات والتي منها فتح حساب جاري للأفراد والعديد من التمويلات الميسرة للأفراد مثل تمويل السيارات كما يقدم البنك أيضاً العديد من الخدمات والتمويلات الميسرة المختلفة للشركات ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم خطوات فتح حساب للشركات بالمصرف وما هي المميزات التي تستفيد منها الشركة بعد فتح هذا الحساب وما هي الطلبات والشروط الخاصة لفتح الحساب.

مميزات فتح حساب للشركات بمصرف الإنماء

هناك مجموعة كبيرة من المميزات التي تحصل عليها الشركة التي قامت بفتح الحساب في المصرف ومن هذه المميزات ما يلي:

سهولة إجراءات فتح الحساب حيث يتم ذلك من خلال الإنترنت دون الحاجة لزيارة فرع البنك.

الحصول على بطاقة مدي من مصرف الإنماء.

تستطيع فتح الحساب في أي وقت.

لا يتطلب البنك أي مستندات أو أوراق ولا يحتاج إلى توقيع صاحب الشركة

الحصول على الخدمات المختلفة المقدمة من المصرف.

متطلبات فتح حساب الشركات ببنك الإنماء

يتوجب على المتقدم لفتح الحساب أن يكون هو المالك للشركة وأن يكون مواطن سعودي.

ضرورة أن يكون المتقدم مسجل في العنوان الوطني ولديه حساب خاص بمنصة أبشر.

لا بد من امتلاك سجل تجاري.

أعلن المصرف أن هذه الخدمة متاحة للمؤسسات الفردية والشركات التي يمتلكها فرد واحد فقط.

خطوات فتح الحساب بالمصرف

هناك مجموعة من الخطوات يجب أن يقوم بها المتقدم لفتح الحساب وهذه الخطوات جاءت كالتالي:

يجب على المتقدم أن يقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية ورقم السجل التجاري. يقوم بالموافقة على الشروط والأحكام. ثم بعد ذلك يتم الضغط على التالي. بعد ذلك سيتم دخولك إلى صفحة خدمات النفاذ الوطني الموحد قم بتسجيل الدخول بحسابك الخاص في أبشر. سوف تصلك رسالة بها كلمة المرور. بعد الانتهاء من هذه الخطوات ستتمكن من الدخول إلي صفحة فتح حساب الشركات بالإنماء. يتوجب عليك إدخال وتسجيل جميع البيانات المطلوبة لفتح الحساب.

ولكي تتمكن من الحصول على المزيد من المعلومات والإجابة على جميع الاستفسارات يمكنك الاتصال على رقم الهاتف المصرفي(8001208000).