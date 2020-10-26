نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي فورياً بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للمواطن والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية علي تمويل فوري سريع تنفيذه من إحدي البنوك السعودية؛ وخاصةً بعد الظروف التي تمر بها جميع دول العالم بالكامل بما فيهما المملكة العربية السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” وتفشيه علي نطاق واسع في العالم، الذي أدي الي تعطيل الكثير من المصالح في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة بسبب افتراض التعليمات الاحترازية في المملكة العربية السعودية، فالكثير من البنوك السعودية تحدد شروط يصعب تنفيذها مما تسبب عائق في طريق العميل للحصول علي تمويل فوري، مما يحتاج العميل الي الحصول علي تمويل سريع لمساندته في بناء مشروع أو مؤسسة صغيرة تساعده علي العيش حياه كريمة دون اللجوء الي طلب المساعدة من الغير، لذا نقدم لكم من خلال موقعنا “موقع ثقفني” تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري وتوضيح أهم الشروط التي يجب توافرها قبل التقديم للحصول علي التمويل وأهم البنوك التي تقدم تمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل بنك الراجحي، حيث يمتاز مصرف الراجحي بأنه بنك إسلامي يقدم تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقوانينها وغير مخالفة لتعاليم الدين، كما يتميز البنك بأنه يقدم تمويلات بقيمة مرتفعة بدون تحويل الراتب الخاص بالعميل المتقدم لطلب التمويل. شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي السعودي ألا يزيد عمر العميل المتقدم بطلب التمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري عن 65 عاماً. يجب أن يكون العميل يعمل بجهة معتمدة لدي بنك الراجحي. يجب أن يقدم المتقدم بطلب التمويل خطاباً من جهة العمل المعتمدة لدي بنك الراجحي بالموافقة علي تحويل الراتب الشهري. أن يقدم العميل صورة الهوية الشخصية الخاصة به. أن يقدم العميل خطاباً مختوم بختم الغرفة التجارية إذا كان يعمل في القطاع الخاص. ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالعميل عن 10 ألالاف ريال سعودي كحد أدني. تصل التمويل بدون كفيل الذي يقدمه بنك الراجحي الي 2 مليون ريال سعودي ويتم تسديده في فترة سداد طويلة المدي قد تصل الي شهراً أي خمس سنوات.

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