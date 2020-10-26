خطوات التسجيل في كريم بالسعودية 2020 والسيارات المطلوبة

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عمر شويل - جدة فرصةٌ أمام المواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، لتحسين دخلهم ومعيشتهم، إذ يُمكنهم التسجيل في كريم السعودية 2020، والعمل لمدة ساعات مُعيّنة في اليوم، بعد الانتهاء من دوام العمل الأساسي، خصوصًا أن معظم مَن يستقلّون سيارات الأجرة في المملكة يُفضلون المركبات المتعاقدة مع شركات التوصيل، مثل أوبر وكريم؛ لأنها تكون أكثر أمانًا وأرخص سعر الأجرة، وربّما الأسرع في التوصيل إلى الوجهة التي يُريدونها، وهي مميزات قد لا تتوفر كلها أو بعضها في سيارات الأجرة العادية.

وانطلق الفرع الرئيسي لهذه الشركة في دبي قبل نحو 8 سنوات، ثم ما لبثت أن انتشرت في 12 دولة أخرى بينها المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، ومصر، لكن الشركة تفرض شروطًا على من يريد الالتحاق بها كسائق، حفاظًا على حقوق جميع الطرفين، وفي الوقت نفسه لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملاء الشركة من المواطنين والمقيمين، ولضمان أفضل جودة وأمان يضمان لها الاستمرار في سوق المواصلات، أبرزها ألا يقل عمر السائق عن 18 عامًا ووجود رخصة قيادة سارية، وهاتف جوال ذكي.

خطوات التسجيل في كريم بالسعودية 2020

وننشر من خلال موقعنا، خطوات التسجيل في كريم بالسعودية 2020، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الذين يبحثون عن كيفية زيادة الدخل وتحسين أوضاع المعيشة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع الشركة عبر الإنترنت.

تعبئة النموذج الموجود في أعلى صفحة الموقع.

نضغط بعد ذلك على “كيف انضم لكابتن كريم؟”.

أحد أصدقاء الكابتن يرشح اسمك للانضمام.

ثم زيارة إحدى مراكز التسجيل التابعة للشركة.

تحميل تطبيق ADMA الخاص بالكابتن على الهاتف الجوال.

تسجيل الدخول.

الاطلاع على الطلب، ودعوة الكابتن لدورة مجانية.

ننقر على “متوفر” في التطبيق بعد الحصول على التدريب اللازم.

تلقي الحجز، وظهور نقطة الانطلاق التي يمكن قبولها أو رفضها حسب الحاجة.

التطبيق يرشد السائق لنقطة الانطلاق في حالة قبول الحجز.

نقوم بالضغط على “الوصول لنقطة الانطلاق” عند الوصول للعميل.

ينتهي المشوار بعد توصيل العميل إلى النقطة التي اختارها، والحصول على الأجر.

أنواع السيارات المطلوبة في careem