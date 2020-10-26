نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وخصومات بطاقات بنك الراجحي .. خصومات تصل إلى 40% في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم في هذا المقال أفضل عروض وخصومات بطاقات بنك الراجحي ،إذا كنت أحد عملاء بنك الراجحي فهذه العروض والخصومات حتما ستفيدك، حيث يقدم بنك الراجحي العديد من العروض والخصومات التي تستهدف الفئات المختلفة من العملاء، لا تفوت هذه العروض!
وإن بنك الراجحي حريص كل الحرص على أن يحظى عملائه بأكبر قدر من المزايا والخصومات والعروض حتى يحظوا بتجربة مستخدمة غاية في التميز والكفاءة، تقديرا من البنك لثقة العملاء، وأيضا تشجيعا لهم على امتلاك واستخدام بطاقاته المتنوعة، والتي توفر لهم عددا كبيرا من المزايا، كما تجعلهم يستمتعون بالعروض الخاصة طوال أيام العام.
استمتع بخصم 40% لدى جيوشيلد مع بطاقات الراجحي
- الشروط والأحكام:
عندما تستخدم بطاقات مصرف الراجحي تحصل على خصم 40% على خدمات كلا من التظليل العازل الحراري , أفلام حماية الطلاء, التلميع الخارجي والداخلي, حماية النانو سيرميك الخارجي والداخلي.
الخصم متاح في جميع فروع جيوشيلد بالمملكة
- فترة العرض:
مستمرة حتى 31 أكتوبر 2020
مع بطاقات مصرف الراجحي.. استمتع بخصم 20% على مشترياتك لدى الخزائن المبتكرة
- الأحكام والشروط:
تحصل على خصم 20% على جميع المشتريات عند استخدام بطاقات مصرف الراجحي
كما تحصل على خصم 5% اضافي في حال وجود خصومات اخرى بحد أعلى 25%
العرض يشمل جميع الفروع بالمملكة (الرياض – القصيم – الخبر – جدة).
تطبق سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بـ الخزائن المبتكرة.
- فترة العرض:
حتى 31 ديسمبر 2020
# جميع وسائل الاتصال ببنك الراجحي في مكان واحد
مع بطاقات الراجحي…استمتع بخصم 15% لدى أزهلها
- يمكنك استخدام الرمز الترويجي (ARB20)
- الأحكام والشروط:
يمكنك الحصول على خصم 15% عند استخدام الرمز الترويجي (ARB20) مع بطاقات مصرف الراجحي.
يشمل الخصم أسعار شغل اليد فقط ولا يشمل قطع الغيار مع التنويه بأنه يمكن لازهلها أن توفر قطع الغيار بناء على طلب العميل.
ازهلها يحق لها دون اعلان مسبق تغيير الاسعار مع الحفاظ على النسبة المعطاة لعملاء مصرف الراجحي
تشمل قيمة خدمة غيار الزيت أول 4 علب زيت فقط مع السيفون ويتم احتاب العلبة الإضافية من الزيت الـ 10000 بـ 25 ريال والزيت الـ 5000 بـ 15 ريال علماً بأنه قد تتغير هذه الأسعار مستقبلا وتلتزم ازهلها بإرسال اخطار لعملاء مصرف الراجحي
تحتسب قيمة الطلب بشكل مباشر وكذلك محاسبة فزاع ازهلها فور انتهائه من الخدمة.
- فترة العرض:
ساري حتى 16 يوليو 2021
أمن سيارتك تأمين شامل لدى Tameeni.com واحصل على خصم 10%
- يمكنك استخدام الرمز الترويجي (ARB20)
- الشروط والأحكام:
يحصل العميل على خصم 10% عند استخدام بطاقات مصرف الراجحي
لا ينطبق هذا العرض مع العروض الترويجية الأخرى
هذا الخصم فقط على وثائق التأمين الشامل
- فترة العرض:
حتى31 أكتوبر 2020
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