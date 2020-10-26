نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص السيارات الصينية في السعودية والشركات المسوقة للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض ارخص السيارات الصينية في السعودية حيث أنه من الممكن أن تجد سيارة صينية رخيصة بالمملكة العربية السعودية من خلال البحث على الإنترنت، إذ تشتمل السعودية على عديد من السيارات الصينية الرخيصة والتي ليست باهظة الثمن، وذلك مقابل أسعار العربات الأمريكية والأوروبية التي تكون جودتها كبيرة، ويمكنكم التعرف على سعر ومواصفات سعر سيارة ميني كوبر ٢٠٢٠ الجديدة في السعودية كذلك فتوجد الكثير من الشركات التي استطاعت أن تحصل على وكالة جزء من السيارات الصينية في السعودية.

ارخص السيارات الصينية في السعودية

يوجد الكثير من السيارات الصينية التي من المتاح شراؤها بأقل الأسعار مقابل أسعار العربات اليابانيّة المنافسة وغيرها من السيارات المنافسة، ونعرض لقراء موقعنا ارخص السيارات الصينية في السعودية ومن ضمنها الآتي:

جيلي GC6 موديل 2015: تلك السيارة يصل ثمنها حوالي 26,000 ريال سعودي، وتكون من ضمن العربات الصغيرة التي تمتاز بهيكل سيدان وتبلغ السرعة القصوى لها إلى 165كم/ساعة، كما يصل المصروف الخاص بها من الوقود إلى 6.0 لتر/100كم، ولقد تم إضافة محرك بنزيني لهذه السيارة تصل سعته 1.5 لتر ومن المتاح توليد قوة تصل 101 حصانًا.

ام جي 3 موديل 2016: إن أسعار سيارات ام جي 3 يكون ثمنها 30,660 ريالاً سعوديًا فأكثر، وتنضم تلك السيارة إلى السيارات الخفيفة، ولقد تم تزويد هذه السيارة بمحرك بنزيني تصل سعته 1.5 لتر وتبلغ القوة التي يقوم بتوليدها حوالي 106 حصانًا، ومن الممكن أن تطلع على الكثير من سمات تلك السيارة.

شانجان ألسفن 2021: تصل أسعار تلك السيارة إلى 32,900 ريال سعودي، وهي من ضمن السيّارات التي تزود بمحرك بنزيني تصل سعته 1.5 لتر ويتصل بناقل حركة 5 سرعات، بالإضافة إلى تزويدها بنظام تكييف يدويّ وكذلك نظام وسائط بقوم بدعم تقنية الاتصال من خلال البلوتوث.

شركات سيارات صينية في السعودية

هناك العديد من الشركات الصينية التي تقوم بالعمل على تسويق السيارات المتنوعة الخاصة بها في السعودية من خلال الوكلاء الرسميين، ومن هذه الشركات كل ما يلي: