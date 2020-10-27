العطاء ..كلمةً تُجسد أسمى صفات علو النفس لدى الجميع ،وقد يبدو ذلك جلياً عند القيام بالأعمال التطوعية الجيدة ..لما يُقدم فيها من بذل جهدٍ وإيثار لفئاتٍ مستهدفة دون شعورهم بالنقص أوالدونية.

نحن الآن نعيش في مجتمع واع ٍومثقّف مجتمع بطابع ديني يدرك ويفهم معنى قيمة العمل التطوعي والذي يعتبر العطاء فيه سلوكاً إنسانياً يمكننا من مساعدة الغير وقضاءحوائجهم .

هو ! ركيزة نرتقي بها للسمو بذواتنا

نحن نعلم أن هدف العمل التطوعي يكمن في نشر الخير وغرس القيم التي من أهمها التعاون !

ذلك السّلوكٌ الحضاريّ الذي يُسهمُ في توجيه الطاقات البشرية وتفعيلها في وجوه الخير مما يوطد علاقة الفرد بمجتمعه وبيئته ،

فهو يعكسُ صورة إيجابيّة عن المجتمع بحيث تصبح ثقافة التطوع سمة بارزة وفق تخطيط منظم ومنهج مدروس بعيدا عن مظاهر التطوع التي تستغل الشباب ..

حيث أصبحت أضواء الكاميرات و وسائل الإعلام تسبقنا عند القيام بأي عملٍ تطوعي

فكيف يكون هذا تطوعاً ؟

‏‏فعاليات عشوائية التنظيم وخطط مبهمه غايتها الظهور والشهرة يتبعها تكرار البرامج التطوعية وإفتقار الكوادر المؤهلة والمدربة الإحترافية

ناهيك عن التشتت وعدم وجود آلية أو رؤيا واضحة للعمل مما أثر سلباً على نِتاج العمل التطوعي

‏فاأين لذة التطوع !!!

تنافسٌ غير محمود وفقدانٌ للمصداقية يتبعه حب الظهور للوصول إلى النجومية التطوعية عبر وسائل التواصل الإجتماعي طمعا في كثرة المتابعين وزيادة في رصيد الشهرة !

كيف يكون ذلك عملٌ تطوعي سامٍ ؟

ولا يزال مجتعنا بصدد إنشاء فرق تطوعية جديدة وكأنني أرى التطوع إعصارٌ إجتاح وطمس كل معالم ذلك العمل شكلاً ومضموناً لتكون النهاية إشادة من جهات مختصه أو أناس لهم مناصب عليا تتبعه شهادات شكر وتقدير أو درع تذكاري يقدم لهم ظاهرةٌ أصبحت واجباً علينا الحد من إنتشارها وهي دليل واضح على قلة الوعي والخبرة وغياب المسؤولية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإرتقاء في رحلة العطاء .. ظاهرة التطوع …. إلى أين ..؟؟ ….. بقلم / ندى صبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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