نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم شكاوي الراجحي لجميع العملاء والمستفيدين في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم شكاوي الراجحي، والذي نقدمه من خلال هذه المقالة ونتعرف على كيفية فتح حساب في مصرف الراجحي، حيث أن رقم شكاوى بنك الراجحي احد الأمور الهامة لدى عملاء البنك، ومن خلال هذا الرقم يمكن الاستفسار وتقديم أي شكوى دون الذهاب إلى مقر البنك، ومن خلال رقم شكوى الراجحي سيتم الرد عليك من قبل موظف خدمة العملاء بالبنك، ودائما ما نجد أن بنك الراجحي يقدم العديد من الخدمات الهامة لكل عملائه وهذا من اجل راحة المستفيدين، وسوف نتعرف من خلال هذه المقالة على رقم بنك الراجحي من اجل تقديم طلب شكاوى أو أي أسئلة تخص عملاء البنك.

رقم شكاوي الراجحي

يعتبر بنك الراجحي احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية في تقديم عدد من الخدمات الهامة، ومن بين هذه الخدمات تمويل شخصي بدون تحويل راتب، وهو من اهم الخدمات المقدمة لجميع الأشخاص ولهذا نجد أن رقم شكاوى الراجحي للافراد اهم ما يتم البحث عنه لأي سؤال أو استفسار، وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على رقم خدمة عملاء الراجحي أو الشكاوى، واليكم أولا شروط فتح الحساب في مصرف الراجحي السعودي.

شروط فتح حساب في الراجحي

على الفرد أن يكون تعدي الثامنة عشر عام.

على العميل أن يكون محل إقامته هو المملكة العربية السعودية ولا يقيم خارج المملكة.

لابد أن تكون بيانات العميل خالية تماما من الأخطاء.

رقم خدمة العملاء وتقديم الشكاوى في بنك الراجحي

يأتي مصرف الراجحي السعودي من أوائل البنوك السعودي التي تقدم خدمات هامه ومميزه، حيث أن البنك قد تم إنشائه عام 1975 ميلاديا، وهو احد الشركات المصرفية السعودية الكبيرة والتي يبلغ راس مالها 25,000,000,000 ريال سعودي، أما رقم خدمة العملاء الخاص بالراجحي لتقديم الشكاوى فهو تم تخصيص رقم دولي، وبهذا الاتصال يتم من جميع دول العالم ورقم شكاوى بنك الراجحي 33 000 92(966+)، ومن خلال هذا الرقم الخاص ببنك الراجحي السعودي تستطيع معرفة كل الخدمات المقدمة وكل الاستفسارات التي يريد معرفتها جميع العملاء كل هذا يكون عن طريق رقم شكاوي الراجحي.