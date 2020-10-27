نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم علي طلب إعفاء لبنك التسليف في خطوات سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهدف دولة السعودية تحقيق حياة سهلة ويسيره لرعاياها، ومن اجل ذلك سعت الحكومة السعودية من خلال بنك التسليف تقديم القروض لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، حيث أن البنك يسمح للمواطنين بالحصول علي تمويل ميسر لمساعدتهم علي مواجهه الظروف المعشية الصعبة وتلبية احتياجاتهم الضرورية، وقد يعتبر بنك التسليف من المؤسسات المالية في المملكة لتقديم القروض الاجتماعية لمواطنيها بدون فوائد، وتهدف هذة القروض تحقيق التكافل الاقتصادي وتمويل الكثير من المشاريع الصغيرة التي في بداية طريقها، ونظرا لما تمر يبه البلاد من ظروف صعبة تقدم كثير من أصحاب القروض بطلب الاعفاء من باقي أقساط القروض التي يتم سدادها

بنك التسليف والادخار السعودي

ويعتبر بنك التسليف من اهم بنوك المملكة العربية السعودية، حيث أنه يقدم العديد من الخدمات والقروض البنكية لكافة المواطنين في السعودية، حيث أنة يتيح الحصول علي أنواع متعددة من القروض كقرض الزواج لمساعدة المقبلين علي الزواج في شراء متطلبات الزواج، وكما يتيح قرض الأسرة الذي يساند في تلبية احتياجات الأسرة الملحة في ظل غلاء أسعار السلع الانتاجية، وقرض الترميم الذي يمنح صاحبة القدرة علي ترميم مسكنه أو شراء مسكن .

بنود طلب الاعفاء من قروض بنك التسليف

فجاء أمر الاعفاء لمدة 6 شهور كطوق النجاة لقاعدة كبيرة من مستفادين بنك التسليف، ولذلك هناك عدة بنود يجب توافرها في طلب الاعفاء وهى :

رقم العقد الموقع والمتفق علية بين بنك التسليف والمقترض . كتابة رقم الهوية الخاصة بالمتقدم . عليك كتابة رقم الحفيظة ومصدرها وتاريخها . يجب كتابة الاسم رباعي وتحديد نوعية صاحب القرض سواء كان ( رجل / سيدة ) كتابة جميع البيانات المطلوبة كالإمضاء علي ورق الطلب ورقم الهاتف والعنوان . عند وجود مشتركين في القرض يجب كتابة أساميهم .

رابط تقديم طلب الاعفاء من قرض بنك التسليف والادخار

يستطيع المتقدم عبر رابط بنك التسليف تقديم طلب الاعفاء من قروض البنك بإتباع الخطوات التالية :

علي المتقدم الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف والادخار السعودي .

يجب علي صاحب الطلب تقديم نموذج لعدد أفراد الأسرة وأعمارهم .

يقدم أثبات للدخل الشهري من قبل رب الأسرة .

قم بكتابة رقم هويتك .

يجب أن يقدم صاحب القرض ما ثبت عدم قدرته علي سداد باقي أقساط القرض .

قم بإرسال الطلب بعد التأكد من تقديم كافة الأوراق واتباع جميع الخطوات بشكل دقيق .

وقد وجب التنوية أن لا يزيد قيمة القرض عن 8 مليون ريال ويكون عمر المتقدم ما لا يزيد عن 55 ولا يقل عن 25 عام .

الأوراق المطلوبة للأعفاء من بنك التسليف

يجب تقديم الكارت العائلي أن يقوم المتقدم بالطلب بتقديم صورة من هوية الوطنية . علي كل من مقدم الطلب ومستفيد الضمان تقديم صور تقارير طبية لهم . أن يقوم المتقدم بكتابة بيان مفصل عن حالته المادية .

وفى نهاية موضوعنا تكون قد شرحنا خطوات تقديم طلب الاعفاء من قروض بنك التسليف والأوراق المطلوبة للحصول علي القروض