نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من خلال منصة أبشر الأعمال تعرفوا على خدمة الجوازات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة الجوازات الجديدة لمنصة أبشر الأعمال، منصة أبشر واحدة من المنصات الإلكترونية التي أصبح استخدامها استخدامًا كثيرًا في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، وبشكل خاص بعد انتشار فيروس كورونا، ومحاولة الحكومة السعودية لتقليل الاختلاط والتجمعات بين المواطنين لحمايتهم من المرض والعدوى، وتساعد تلك المنصة على التعرف على العديد من الخدمات والتقديم بها بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب للجهة المختصة والتعرض للازدحام، ومن تلك الخدمات التي توفرها حالياً هي خدمة كشف الجوازات السعودية.

ما هي منصة أبشر الأعمال؟

قامت شركة الجوازات السعودية من خلال موقعهم وصفحتهم الخاصة على تويتر، بالإعلان عن بعض الخدمات الخاصة بهم التي تم توفيرها على منصة أبشر الأعمال ومنها:

يمكن تمديد التأشيرة الخاصة بالخروج والعودة من المملكة العربية السعودية للأشخاص الذين يقيمون خارج المملكة السعودية.

الحصول على تأشيرة للخروج بشكل نهائي أثناء فترة التجربة.

تجديد الهوية الخاصة بالشخص المقيم، والذي يقيم بخارج المملكة السعودية.

خدمة الجوازات السعودية

قام وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز، بالإعلان من خلال خاصية الاتصال المرئي بأن هناك خدمات إلكترونية إدارية جديد تم توفيرها لمساعدة المواطنين لتسهيل خدمات الجوازات عليهم، حتى لا يكبدوا أنفسهم عناء الذهاب لجهة الجوازات، ولتسهل عليهم إجراء الخدمات التي يريدونها وتنشر تلك المنصات الخدمات الجديدة التي تقدم في الجوازات ومنها منصة أبشر أعمال، وأبشر الأفراد، ومقيم.

ومن تلك الخدمات الإلكترونية الجديدة الخاصة بمديرية الجوازات السعودية:

تجديد أو إصدار جواز سفر للأشخاص أصحاب عمر 15 عام فيما أقل. التمكن من تجديد مدة الإقامة أو تمديدها في تأشيرة السفر للأشخاص المتواجدين خارج المملكة. التمكن من الحصول على تأشيرة للخروج النهائي أثناء فترة التجربة.

بالإضافة للعديد من الخدمات الجديدة الأخرى التي تقدمها هيئة الجوازات، من خلال الخدمات والمواقع الإلكترونية لتسهيل ذلك على المواطنين.