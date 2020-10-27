مستخدمو Snapchat يسجّلون أكثر من 355 ألف ساعة من محتوى الواقع المعزز خلال اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

أوصاف الفارس

الرياض، المملكة العربية السعودية، 26 أكتوبر 2020: احتفالاً باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، أطلق عدد من عملاء Snapchat عدة حملات تحتفل بهذه المناسبة الخاصة عبر ابتكار عدسات تفاعلية جذابة وملهمة تعزز مشاعر الترابط الوطني بين مستخدمي التطبيق في المملكة. وتم تطوير أدوات الواقع المعزز بهدف نشر مشاعر الفرح والبهجة بين سكان المملكة في أعقاب وباء كوفيد-19؛ وإلهام العالم بروح التفاؤل والقوة والإنجاز التي تتمتع بها المملكة. وعلاوة على ذلك، ساهم التفاعل مع هذه العدسات في تعزيز المبيعات وتمكين الشركات من تحقيق أهدافها.

وشهدت فترة الاحتفالات بالعيد الوطني السعودي تفعيل أكثر من 20 عدسة على تطبيق Snapchat، قدمتها مجموعة متنوعة من الشركاء مثل شركة الاتصالات السعودية وعبدالصمد القرشي وموبايلي وغيرهم، منها 12 عدسة تم تخصيصها لهذه المناسبة، واستخدمت لما يزيد عن 355 ألف ساعة من قبل مستخدمي التطبيق للتفاعل بواسطة محتوى الواقع المعزز.

وفي هذا السياق، قال بندر خالد معتوق مؤمنه، مدير شعبة الاستثمار الإعلامي في شركة الاتصالات السعودية: “يعتبر Snapchat منصة فريدة من نوعها تتيح للمستخدمين مشاركة قصصهم بطريقة مسلية وممتعة. وبناء على ذلك، أردنا أن نقدم للشعب السعودي الفرصة ليعبروا عن مشاعرهم بالفخر والاعتزاز في اليوم الوطني بطريقة مميزة على الرغم من المسافات التي أبعدتهم عن بعضهم البعض بسبب قيود كوفيد-19. ولم يكن ممكناً تحقيق ذلك لولا شركائنا في Snapchat الذين يسعون دائماً لتوفير تجارب جديدة ومبتكرة لعملائنا”.

من جهته، قال محمد فيصل، مدير التسويق الإلكتروني، لمجموعة عبدالصمد القرشي: “ساهمت شراكتنا مع Snapchat في تمكيننا من تعزيز التفاعل والتواصل مع متعاملينا على مدار العام، ومشاركتهم أهم اللحظات والمناسبات الخاصة مثل اليوم الوطني السعودي. وتأتي هذه الحملة تأكيداً على مكانة Snapchat كمنصة فريدة تتيح للعلامات التجارية التواصل مع جمهورها الأوسع بأسلوب إبداعي مبتكر”.

وبدوره، قال عبد الله الحمادي، مدير الأعمال الإقليمي لشركة .Snap Inc “نغتنم هذه الفرصة لنؤكد من جديد على التزامنا الراسخ بدعم المجتمع السعودي عبر منصتنا، لاسيما أن المملكة تعد واحدة من أبرز الأسواق الرئيسية لتطبيق Snapchat في المنطقة. فالتطبيق يوفر للعلامات التجارية مجموعة أدوات متنوعة لتعزيز حضورها وتفاعلها مع العملاء، ويتيح لها التواصل مع المستخدمين بأسلوب مبتكر يحظى بتقديرهم”.

وقال محمد قباني، مدير الاستراتيجية الإبداعية في .Snap Inc بالمملكة العربية السعودية: “يلعب تطبيق Snapchat دوراً متزايد الأهمية في تمكين العلامات التجارية في المملكة من التواصل مع جمهورها الأوسع، كما يساعدها على تحقيق أكبر تأثير ممكن باستخدام أدوات وخدمات الواقع المعزز التي يضمها التطبيق. فهدفنا مواصلة الاستثمار في تقنيات الواقع المعزز وتقديم أفضل التجارب لمستخدمي التطبيق في المملكة تماشياً مع رؤيتنا بابتكار سبل جديدة لاستخدام الكاميرا والارتقاء بأنماط حياة الناس وسبل تواصلهم وتفاعلهم”.

تعتبر عدسات Snapchat من أدوات الواقع المعزز الإبداعية التي ابتكرتها المنصة ويستعملها مستخدمو التطبيق للبقاء على تواصل مع أصدقائهم وأحبائهم والعلامات التجارية المفضلة لديهم بطريقة ممتعة ومسلية. وفي المملكة العربية السعودية، تتراوح أعمار 90٪ من مستخدمي التطبيق بين 13 و34 عاماً، ويستخدم هذه العدسات نحو 90٪ من المستخدمين اليوميين للتطبيق في المملكة للتفاعل والتواصل يومياً.