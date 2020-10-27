إطلاق سلسلة “ريلمي 7” في المملكة العربية السعودية بأسرع شاحن من نوعه وبجودة عالية

أوصاف الفارس

الرياض، المملكة العربية السعودية، 27 أكتوبر 2020: أطلقت “ريلمي”، العلامة التجارية الأسرع نموا في مجال الهواتف الذكية مجموعتها التي طال انتظارها في أسواق المملكة العربية السعودية، سلسلة “ريلمي 7” والتي تتميز بتقنية SuperDart للشحن بقوة 65 واط، وهي أسرع تقنية شحن في المملكة لتمكين المزيد من الشباب من تجربة الشحن بسرعة البرق، حيث يمكن لهاتف “ريلمي 7 برو” شحن ما يصل إلى 13٪ في 3 دقائق و100٪ في 34 دقيقة فقط.

وقد وصرح ديفيد شين المدير العام لـ “ريلمي” في المملكة العربية السعودية: “نسعى في شركة ريلمي إلى إحداث طفرة نوعية في مجال التكنولوجيا وتقديم الجودة إلى المستهلكين التقنيين الشباب، كما يعكس تصميم وإنتاج سلسلة ريلمي 7 طموح ريلمي الدؤوب لتحقيق الجودة العالية، مما يجعل كلاً من realme 7 و realme 7 Pro أول هواتف ذكية على الإطلاق يجتاز اختبارات التحقق من موثوقية الهواتف الذكية من TüV Rheinland.

وأضاف: “تبذل شركة ريلمي كل ما في جهدها لتحقيق كل ما يطمح إليه الشباب”. وأضاف: ” تعكس سلسلة هواتف realme 7 سعي شركة ريلمي لتحقيق الجودة العالية، مما يجعلها أول هواتف ذكية على الإطلاق تجتاز اختبارات التحقق من موثوقية الهواتف الذكية من TüV Rheinland، مع أداء فائق وتصميم عصري”.

يتميز realme 7 Pro بأحدث إعداد للكاميرا الرباعية فائقة الوضوح تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تشتمل على أحدث كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مدعومة بمستشعر Sony IMX682. كما أنها تتميز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل من realme يمكنها التقاط صور سيلفي ساطعة في الليل المظلم بفضل وضع Super Nightscape. يتميز realme 7 Pro أيضًا بمعالج Snapdragon 720G و 6.4 Super AMOLED Full screen، مما يوفر ألوانًا أفضل وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة ، فضلاً عن تمكين بصمة الإصبع في الشاشة. جهاز مثالي للمصورين الناشئين الذين يرغبون في التقاط صور للعالم من حولهم في صورة مذهلة وحادة، دون تأخير بسبب عمر البطارية. متوفر بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 1299 ريال سعودي.

أما ريلمي 7 فهو مزود بأول معالج ألعاب MediaTek Helio G95 في العالم، وهذا ما يجعل من هذا الهاتف الاختيار الأمثل لعشاق الألعاب. وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX682، ومجموعة من الفلاتر الليلية، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي داخل الشاشة بدقة 16 ميجابكسل. وبطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وميزة شحن سوبردارت بقوة 30 وات مما يتيح شحن 50٪ في 26 دقيقة. وتتبنى شركة ريلمي تقنية سوبردارت كحل للجهد المنخفض والتيار العالي من أجل السلامة والكفاءة. يتوفر بسعة 8 جيجابايت + 128 بسعر 999 ريال سعودي.

ان اختبار TÜV Rheinland للتحقق من موثوقية الهواتف الذكية يشمل على 22 اختبارًا رئيسيًا و 38 اختبارًا ثانويًا، تغطي 3 سيناريوهات محاكاة استخدام: الاستخدام اليومي وموثوقية المكونات والبيئة القاسية.