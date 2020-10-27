نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم الهوية أو رقم اللوحة عبر موقع أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين والمقيمين بالسعودية عن الإستعلام عن المخالفات المرورية يومياً على موقع أبشر، وتقدم منصة أبشر خدمة الإستعلام عن هذه الخدمة بجانب العديد من الخدمات الأخرى بصورة إلكترونية بسيطة تُسهل على المواطن وتوفر وقته وجهده، وبالإضافة إلى ذلك يُمكنك أيضاً عن طريق الإستعلام معرفة كافة المخالفات والغرامات الخاصة بصاحب السيارة، وفي ظل اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير التحول الرقمي وفقاً لرؤيتها السعودية 2030م والإعتماد بشكل كبير على التقنية الحديثة في كافة الوزارات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، فقد بات أمر الإستعلام عن المخالفات المرورية بسيطاً وسهلاً لا يتطلب التحرك من المنزل والذهاب إلى الجهات المعنية، فقط كل ما عليك الدخول إلى موقع أبشر واتباع الخطوات التي سنوضحها لكم خلال المقالة، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم رابط وطريقة الإستعلام عن مخالفات المرور، فتابعونا.

الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يهتم جميع من في المملكة ممن يمتلكون سيارات خاصة بأمر الإستعلام عن المخالفات والغرامات بشكل دوري، ويسألنا الكثير من زوارنا الكرام عن أفضل طريقة لمعرفة المخالفات المروروية على الإنترنت، فقط كل ما عليكم للإستعلام عن مخالفاتكم المرورية اتباع الآتي:

أولاً لابد من تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر .

. ثانياً قم بإختيار خدمة الإستعلام عن المرور من بين الإستعلامات الإلكترونية.

ثالثاً قم بإختيار خدمة الإستعلام عن المخالفات المروروية.

رابعاً اكتب رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

خامساً اضغط على عرض لتظهر لك كل المعلومات عن مخالفاتك المرورية والغرامات المطلوبة.

مخالفات المرور برقم اللوحة

هناك طريقة أخرى يُمكنكم من خلالها الإستعلام عن مخالفات المرور بإستخدام رقم اللوحة من خلال زيارة موقع أبشر الإلكتروني، فقط اتبع الخطوات التالية: