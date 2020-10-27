نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الإستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم الهوية أو رقم اللوحة عبر أبشر المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من المواطنين السعوديين والمقيمين عن رقم الإستعلام عن المخالفات المرورية من أجل معرفة كافة التفاصيل عن مخالفاتهم التي ارتكبوها، فقد أصبحت الخدمات الآن تُقدم بشكل سهل وبسيط بعد أن اتجهت الحكومة السعودية إلى تطوير التحول الرقمي والإعتماد على التقنية في الفترة الأخيرة، وتقدم منصة أبشر خدمات كثيرة بشكل إلكتروني منها خدمة الإستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقعها الرسمي، وبذلك قد وفرت الوقت ولجهد الذي كان يقضيه المواطن في السابق في الذهاب إلى الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر، ويُمكنك معرفة كل المخالفات الخاصة برخصة القيادة أو رخصة السيارة وكذلك الغرامات، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم خطوات الإستعلام عن مخالفات المرور بأكثر من طريقة، فتابعوا المقال.

رقم الإستعلام عن المخالفات المرورية

يتعرض الكثير من المواطنين إلى ارتكاب المخالفات فلا يوجد منا من لا يرتكب مخالفة، ويبحث الكثير من مرتكبي المخالفات عن رقم الإستعلام عن مخالفاتهم المرورية، ونوضح لكم هنا طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية كالتالي:

أول خطوة عليك زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.

التابعة لوزارة الداخلية. الخطوة الثانية اختر من الإستعلامات الإلكترونية خدمة الإستعلام عن مخالفات المرور.

الخطوة الثالثة يتعين عليك نحديد نوع المخالفة التي ارتكبتها.

الخطوة الرابعة اكتب رقم الهوية والرمز المرئي.

الخطوة الخامسة اكتب باقي البيانات المطلوبة ثم اضغط عرض.

الآن تظهر لك كافة البيانات عن مخالفاتك والغرامات.

استعلام عن المخالفات برقم اللوحة

كما نوهنا لكم في بداية المقال فإننا نوضح لكم أكثر من طريقة للإستعلام عن مخالفات المرور التي تم ارتكابها، ونوضح لكم الطريقة الثانية للإستعلام عن مخالفات المرور بإستخدام رقم اللوحة، فقط اتبع الخطوات الآتية: