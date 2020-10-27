نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج نماء الاستثماري من مصرف الإنماء وخطوات فتح حساب الأسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج نماء الاستثماري هو أحد الخدمات الاستثمارية المقدمة من مصرف الإنماء حيث يقوم هذا المنتج بتحقيق أرباح مالية جيدة على المبلغ الذي قمت باستثماره عن طريق المصرف ويمكنك الحصول على هذا المنتج من خلال زيارة أحد فروع المصرف أو عبر الإنترنت ويقدم المصرف العديد من الخدمات والتمويلات مثل تمويل العقار ومن خلال هذا المقال نوضح لكم أهم مميزات المنتج وشروطه كما سنتعرف أيضاً على خطوات فتح حساب الأسرة بالمصرف.

مميزات منتج نماء الاستثماري بمصرف الإنماء

هناك مميزات عديدة لهذا المنتج الاستثماري سوف نتعرف عليها من خلال مجموعة النقاط التالية:

هذا المنتج متاح للمواطنين والمقيمين. يمتاز بتحقيق الربح الآمن. يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. المرونة طوال فترة الاستثمار. الأرباح يتم احتسابها بشكل يومي. يستطيع العميل الاستثمار في أي يوم عمل. يتم دفع الأرباح في تاريخ الاستحقاق. يتم تحقيق الأرباح والعوائد عن طريق الاستثمار في أنشطة المصرف.

وهناك متطلبات أعلن عنها المصرف لكي يتم الاستثمار من خلال منتج نماء والحصول على مميزات هذا المنتج ومنها فتح حساب جاري بالمصرف وبطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للمواطن والإقامة سارية المفعول للمقيم.

خطوات فتح حساب الأسرة بمصرف الإنماء

يتم أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمصرف.

من القائمة الرئيسية أضغط على الحسابات.

قم باختيار حساب الأسرة.

قم باختيار إعدادات عضو أسرة جديدة.

أطلع على الشروط والأحكام وبعدها اضغط على موافق.

أدخل رقم الهوية الوطنية لعضو الأسرة واضغط على متابعة.

قم بتسمية الحساب واختيار نوعه وضبط الإعدادات المطلوبة.

مميزات فتح حساب الأسرة بمصرف الإنماء

يمكن فتح الحساب لأي فرد من أفراد الأسرة.

يتم فتح الحساب مجاناً بدون أي رسوم إدارية.

يتم فتح الحساب من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة فروع المصرف.

الحصول على بطاقة مدي لجميع أفراد الأسرة.

إعطاء أفراد الأسرة صلاحية الدخول إلى الحساب الفرعي الخاص بهم.

خدمة ادخار الأبناء لتشجيعهم على الادخار.

تتبع الحساب بكل سهولة وصدور كشف إلكتروني شهرية بتعاملات الحساب.

يتم وصول رسالة نصية قصيرة تفيدك بتتبع الحساب.

ويعد بنك الإنماء أول بنك بالمملكة يقدم خدمة ادخار الأبناء من خلال حساب الأسرة حيث يتمكن العميل من فتح حسابات جارية وادخارية لكل أفراد الأسرة حيث تصبح تلك الحسابات العائلية حسابات فرعية من الحساب الخاص بالعميل.